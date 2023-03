Rocío Carrasco no existe para José Ortega Cano

El diestro no escatima palabras. Llega el momento de enfrentarse a la pregunta de su hijastra. Largo silencio para romper con una negación de la existencia de la hija de su primera mujer.

Contundente es la última entrevista concedida por el matador de toros. Fue el pasado viernes en La 2 de TVE. El periodista Jenaro Castro presenta una nueva entrega del programa Plano General. El invitado es José Ortega Cano. A corazón abierto habla el cartagenero. Su vida profesional y la personal confluyen durante 45 minutos.

Desde sus años difíciles del comienzo cuando había más hambre que miedo hasta los años donde el miedo fue protagonista en las tardes de albero. El maestro contesta a todo lo que le presenta Castro. La mujer de su vida es su madre Juana, su amor Rocío Jurado y su segunda esposa pasa a convertirse en una persona que tuvo un comportamiento intachable durante el año que permaneció en prisión tras ser condenado por homicidio involuntario y que provocó la muerte de Carlos Parra. No sólo ha hablado.

Ortega Cano intentando cantar "Como una Ola" en 'Plano General' de La 2. Surrealista todo... pic.twitter.com/x5fXdw1ytQ — Xavi Oller (@xaviioller) March 24, 2023

También ha cantado junto a su hija Gloria Camila que lo acompaña en el plató. La música no es lo suyo. Dicho sea de paso.

El matador de toros habla de todos los miembros de su familia y de la de Rocío Jurado. Amador Mohedano, Rosa Benito, Gloria Mohedano… El diestro no escatima palabras. Llega el momento de enfrentarse a la pregunta de Rocío Carrasco. Largo silencio para romper con una negación de la existencia de la hija de su primera mujer. A la pregunta de Rocío Carrasco, Ortega Cano cambia el apellido y responde a la pregunta con Rocío Mohedano. El torero no quiere pronunciarse sobre Carrasco. Hay temas que ya no existen y otros que estudia llevarlos a los tribunales.

El único momento en el que Ortega Cano flaqueó en su entrevista

José Ortega Cano es coherente en toda su entrevista. Quizás flaquea cuando le preguntan que si de algo se ha arrepentido en su vida. El entrevistado asegura que no se arrepiente de nada. Quizás el pasado viernes tuvo una oportunidad de oro para comentar que lo que jamás tenía que haber sucedido en su vida fue el día que se montó en su coche para llevar a su hija Gloria Camila a un pueblo cercano y a la vuelta se fraguó la tragedia y con un fallecido. No lo verbalizó pero quien le conoce asegura que aquella tarde le pesará de por vida.