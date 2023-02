Jorge Javier Vázquez admite que "no tengo futuro" en Telecinco y avanza su plan

Se lleva tanto tiempo hablando de los planes de Mediaset para recuperar el terreno perdido y de las víctimas de la nueva cúpula directiva en la parrilla que hasta los protagonistas tercian.

Tras presentar su último libro, Antes del olvido, Jorge Javier Vázquez fue entrevistado para la web de Telecinco y habló de su futuro y el de Sálvame Diario. Mucho se ha hablado en los últimos meses de la estabilidad o no del formato, pero lo cierto es que es que es un espacio que ha sobrevivido a todo tipo de cambios y que, por el momento, sigue en la parrilla.

Será por eso que Jorge Javier optó por echar mano de la ironía y el sarcasmo para señalar que "no tengo futuro" y añadir, no obstante, que no es algo que le preocupe especialmente ("me encanta no tenerlo") porque a sus "52 años no me preocupa el mañana, me preocupa el hoy".

En este punto reflexionó que si le llegan a decir hace diez años todo lo que está viviendo "y se forma todo el jaleo que se ha formado estos meses alrededor" su mentalidad hubiese sido otra y "hubiese dicho madre mía, la que se me viene encima, qué voy a hacer".

El futuro de Jorge Javier Vázquez y de Sálvame en la parrilla, en entredicho

En cuanto al futuro de Sálvame en la parrilla de Telecinco, tan en entredicho en los últimos tiempos, Vázquez explicó que "sigue ejerciendo algo fundamental que es el acompañamiento, sentarse delante de un aparato y poner un programa que te acompaña con cosas absurdas, me parece necesario". En su reflexión fue un poco más lejos sobre el magacín de corazón de Mediaset y lo comparó con "meditar".

"Por un lado ventilamos todo lo que nos sucede de cara al público", argumentó y, pese a todos los detractores que piden el apagón del formato, aseguraba que "es el programa que más operaciones a corazón abierto ha resistido y ahí sigue", señaló dejando abierto el futuro tras los cambios que está viviendo la cadena con la marcha de Paolo Vasile y la llegada de Borja Prado a la cúpula de Mediaset.

Para concluir, Jorge Javier Vázquez sentenció que la televisión lo que ha hecho todos estos años es "uniformarnos con la realidad y yo cuando veo la televisión me gusta ver locuras" por eso, lo que le gustaría ver a partir de ahora es "que fuera todo menos apegado a la realidad".