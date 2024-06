Tenso enfrentamiento entre María Jesús Ruíz y Kiko Jiménez en su reencuentro

El concursante se encontraba con una de sus enemigas tras años sin coincidir en un plató, demostrando una vez más que sus sentimientos están lejos de la reconciliación.

El novio de Sofía Suescun y María Jesús Ruiz son viejos conocidos del universo Sálvame y siempre han demostrado que sus diferencias no son el resultado de un enfrentamiento puntual. El paso de Jiménez por Supervivientes no ha hecho más que reabrir viejas heridas.

La ex Miss España ha sido implacable en sus opiniones sobre el concurso de Kiko y no ha tenido reparos, incluso en calificarle de "escoria", aunque, según ella, solo se trataba de una broma preparada con sus compañeros del debate en el que colabora todos los viernes para analizar la actualidad de la isla.

La respuesta de este no se ha hecho esperar

Kiko Jiménez se sentaba ayer en la tertulia de Supervivientes y se mostraba dolido por los comentarios de Ruíz: "Me parece innecesario. Te compro lo de falso, pero ¿escoria?", recriminaba el andaluz a la modelo durante el tenso reencuentro que protagonizaban en el programa De Viernes.

"Yo puedo entender que tenga rabia hacia mí y que mi concurso no te haya gustado, pero tienes que reconocer algo, que he estado ahí dando el callo. He sido un concursante que lo ha hecho bien. Por lo menos que comente con respeto", espetaba el yerno de Mayte Galdeano a María Jesús.

😲 El tenso enfrentamiento entre María Jesús Ruiz y Kiko Jiménez: "Es maldad gratuita"https://t.co/dsOaMEcUdg — Otro Mundo (@OtroMundoMD) June 15, 2024

Un discurso que no convencía a Ruiz: "He comentado tu concurso como el de todos tus compañeros. Me sobrabas y la escoria se barre. Como concursante no me has gustado, en el principio sí que has dado juego, pero con el devenir del concurso te vi muy falso y sobreactuado. Vi que tu concurso estaba dejando mucho que desear. Eso es lo que comenté. Tu credibilidad en un programa de televisión es cero", señalaba tajante la extremeña.

#IMAGEN Sofía Suescun prepara sus biquinis para Supervivientes..All Stars y le pide a Kiko Jiménez que le ayude a elegir entre todos los que tiene el top cinco de sus favoritos. Y así la pareja se divierte mientras llega el día en el que se separarán de nuevo... pic.twitter.com/BdhilPr5p7 — Sevilla Magazine (@SevillaMagz) June 15, 2024

El tenso enfrentamiento entre ambos iba tensando el ambiente por momentos, en un constante intercambio de reproches donde Kiko sacaba a relucir que había ganado GH Dúo llorando y que no sabía encajar bien las críticas. Un comentario que no gustaba a la colaboradora, que defendía que todos los participantes de un reality están expuestos a las opiniones de los colaboradores: "No es lícito que el concursante se meta en la vida privada de los demás. No me ha gustado la maldad que has tenido con tus compañeros. Has ido haciendo un montaje, falso, sobreactuado", zanjaba Ruíz ante la atenta mirada de sus compañeros.