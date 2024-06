Terelu Campos y Jordi González usan TVE para burlarse y atacar al nuevo Sálvame

Colaboradora y presentador utilizan la televisión pública para zanjar viejas rencillas personales con un programa en el que ahora está plagado precisamente por ex compañeros de ambos.

Terelu Campos continúa su particular la cruzada contra sus ex compañeros de Sálvame. Desde su fichaje por Televisión Española, la hija de María Teresa Campos ha tenido que hacer frente a sus controversias con Belén Esteban en espacios de la cadena pública como Mañaneros o D Corazón en La 1 de TVE.

La última de las polémicas de la hermana de Carmen Borrego viene a raíz de una información que vertió Kiko Hernández en Ni que fuéramos Shhh. El colaborador aseguró en el programa de Canal Quickie y en todas las televisiones españolas en Ten que a Terelu Campos le habían estafado 50.000 euros para montar un proyecto que nunca llegó a materializarse. Una cantidad de dinero que nunca le habrían devuelto, tal y como les hemos contado en ESdiario.

Concretamente decía Hernández: “Leo hasta donde puedo leer, que es que deja un dinero para hacer una cosa y ese dinero a día de hoy no lo ha visto. Si dejas una cantidad tan fuerte de dinero y no la puedes recuperar resulta complicado”, confirmaba, apoyado por Kiko Matamoros, que también era conocedor de la noticia: “Efectivamente, no puede recuperarlo ni denunciarlo”.

“Lo que ha contado Kiko se ajusta bastante a la información que manejo desde hace mucho tiempo. Ni se trata de nadie de su familia, ni su hermana, ni su hija, ni Gustavo, ni absolutamente nadie. Lo quiero aclarar. Sé perfectamente de quién está hablando Kiko y desde luego yo no voy a entrar en más. Antes me tienen que matar que dar un nombre”, insistía Matamoros.

Fue en la mañana del sábado, 15 de junio, cuando la colaboradora del programa de Televisión Española desmentía a sus ex compañeros de Telecinco. “¿Te han estafado dinero?”, le preguntó Jordi González, a lo que Terelu respondió, de forma tajante: “No lo sé, debe ser que lo saben otros”.

“Yo no he dicho que nadie me deba dinero. He dicho que no lo he prestado [...] Me molesta hablar de esto muchísimo porque es incómodo y porque tal y como se ha dicho es totalmente incierto. Por lo menos pido que cuando se cuenten las cosas se cuenten como son”, continuó desvelando la presentadora ante las insistentes preguntas de González, antes de mandar un dardo a Hernández.

Terelu Campos y Jordi González, reincidentes

“Por lo menos que ese compañero diga el nombre de la persona, sé valiente que es tu amigo, ¿por qué no lo nombras? Es tu amigo, nómbralo. Pero tú, no tu compañero. No le digas a tu compañero que cuente. No, cuéntalo tú”, dijo Terelu Campos a los colaboradores de Ni que fuéramos: “Es mentira, totalmente falso que alguien me haya pedido a mí 50.000 euros o que yo le haya prestado a alguien 50.000 euros”.

Pero lo realmente sorprendente es que se utilice la televisión pública para zanjar estos temas personales porque lo del sábado no era una excepción, desde TVE atacaban de nuevo al programa de Fabricantes Studios, que ha cumplido un mes de emisiones, al día siguiente, este pasado domingo 16:

Jordi González retomaba el tema para arrancar la nueva entrega de D Corazón. Mientras presentaba a los colaboradores, el ex presentador de Mediaset se detuvo en Terelu para hacer una pregunta. “¿El monedero bien? ¿No te faltan 50.000 euros hoy?”, le cuestionó de forma tan explícita como irónica. “De momento no, pero vamos, si alguien me los quiere dar estoy dispuesta", sentenció Terelu ante el comentario de Jordi.