Isa Pantoja tiene problemas con su boda más allá de su madre y hermano

Crecen los obstáculos familiares para el gran enlace del otoño entre la hija de Isabel Pantoja y Asraf Beno. Y esta vez no tiene nada que ver con el clan de la tonadillera. Éramos pocos...

Isa Pantoja y Asraf Beno han confirmado a toda portada su próxima e inminente boda. Sin embargo, todo son problemas familiares de cara a la gran cita. Y no solo por parte de Isa. Amén de sus desencuentros con su madre, Isabel Pantoja, y su hermano, Kiko Rivera, y de que todo parece indicar que no asistirán al gran enlace ahora trascienden también sus problemas con su familia política.

Y es que según señaló este lunes Adela González en Sálvame, "los padres de Asraf no aceptan a Isa Pantoja". Vamos que la boda que se celebrará en otoño podría celebrarse con importantes y sonadas ausencias.

Los padres de Asraf Beno no quieren a Isa Pantoja en la familia

Un testimonio cercano a la familia de Asraf asegura que los padres de Beno podrían no estar en la boda. De hecho, Isa siempre se queda fuera de casa cuando acuden a visitar a los padres de su chico.



"Aunque se case, los padres no la quieren", asegura esta mujer, que añade que a la familia "no les gusta que salga en la tele ni como actúa". Pero ¿les gustaría que fuera musulmana? "Para su padre es una deshonra, hace poco se casó una prima, estaba toda la familia y a ella no la han invitado", concluyó.