Un comentario de Ana Rosa Quintana despierta la furia de su enemiga íntima

La ex modelo Alba Carrillo ataca sin piedad a la prestigiosa presentadora a través de su cuenta de Instagram, acusándola de aplicar un “doble rasero” en su programa.

De todos es sabido que la relación entre Alba Carrilloy Ana Rosa Quintana nunca ha sido muy cordial. De hecho, las dos han demostrado en más de una ocasión que no se llevan nada bien, más si cabe, desde que la modelo fuera prescindible para Telecinco hace ya unos meses, aprovechando cada oportunidad para reaccionar contra la cadena que tantos años ha sido su casa.

En esta ocasión, el motivo no ha sido otro que la noticia social del año. El pasado miércoles, la revista Lecturas publicaba en exclusiva las fotografías de Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca juntos en Madrid, instantáneas que han generado un gran revuelo mediático, traspasando las fronteras de nuestro país. Desde ese día, y tras emitir un comunicado oficial para desmentir cualquier noticia relacionada, la mexicana decidió huir de la capital y se encuentra en paradero desconocido.

La contundente afirmación de Ana Rosa

El episodio ha acaparado la atención de todos los programas y portadas del mundo y, como no podía ser de otro modo, también la de TardeAR, el programa de Telecinco que presenta Ana Rosa Quintana, que se ha hecho durante días de todas las reacciones relativas al asunto “real”.

En su programa, Quintana defendí a Genoveva Casanova por toda la información que está saliendo con relación al príncipe de Dinamarca: "Yo no sé si Genoveva tiene una amistad o más que una amistad, si le estaba haciendo un favor, enseñando Madrid... pero Federico es el que está casado y Federico tiene un pasado", afirmaba la presentadora. "Estoy muy enfadada con algunos medios daneses que han dicho que Genoveva estaría interesada en que le fotografiasen con el príncipe. A ver, ¿de qué va a salir beneficiada?", terminaba reflexionando la productora de TardeAR.

Su opinión no ha dejado indiferente a la ex mujer de Feliciano López y ha aprovechado sus redes para acusar a la reconocida periodista por aplicar un "doble rasero" a la hora de expresar su opinión. Alba Carrillo se ha apresurado en reunir todas las opiniones vertidas por Quintana y rebatirlas en su canal de Instagram por medio de stories, donde replica: "¿Federico es el casado? ¿A ella no le interesa eso? ¿El responsable es el casado? ¿Estás muy enfadada con los medios daneses que son tendenciosos? ¿Recordáis el trato informativo de esta señora y su productora con el tema de Jorge Pérez hace un año? #amiguitis #doblemoral #doblerasero", replicaba la modelo y, ahora también, escritora.