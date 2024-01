Bertín Osborne no seguirá los pasos de Pepe Navarro con su nueva paternidad

El presentador tiene tomada una decisión de peso acerca de su nuevo hijo y que podría marcar el futuro de ambos. A estas alturas, Bertín lo tiene claro: no quiere saber nada de él.

El artista de "Noches de San Juan" se ha convertido en padre por sexta vez. Esta quinta más una es presunta. Al menos lo confirma la decisión de Bertín Osborne de solicitar la prueba de paternidad del hijo que acaba de dar a luz Gabriela Guillén. El artista sevillano lo ha dejado claro. No será padre de nuevo. Si la genética así lo determina cumplirá con las obligaciones que marque la ley. Otra cosa distinta es ejercer de padre desde el corazón. Desde el sentimiento. En su derecho está. Y la otra parte de reclamar lo que le corresponda por ley al hijo que acaba de nacer. Otro tema será la herencia que se hablará en los próximos días.

Bertín Osborne ha optado por un camino totalmente distinto al que tuvo que atravesar Pepe Navarro cuando Ivonne Reyes anunciaba que sería madre de un niño del comunicador. De esto hace ahora 23 años. Pepe se negó a hacerse la prueba de paternidad. Sus amigos más cercanos, su círculo más allegado le aconsejaron que se sometiese al proceso de verificación de la verdadera paternidad del hijo de la modelo venezolana. Navarro se negó. Por activa y pasiva. No lo consiguieron convencer. Y hasta su despacho de abogados le insistió.

En aquel momento Pepe Navarro no quiso escuchar. El presentador se sentía por encima del bien y del mal. Incluso por encima de la justicia. Era un Dios en los medios de comunicación. Y no quiso atender a la razón de su gente cercana. Ante la negativa, la justicia le otorgó la paternidad por dejación del presentador. No había otro camino. Alejandro Reyes es hijo de Pepe Navarro por decisión judicial. Y es lo que vale. No hay otra.

Pepe Navarro e Ivonne Reyes acuden a los juzgados.

Tiempo después, Pepe Navarro empieza a escuchar a los que en su momento no había querido atender. Y obtiene un indicio que le lleva a pensar que no es el verdadero padre “genético” de Alejandro. El tema ya está juzgado. Y con la ley en la ley en la mano, en España no se puede juzgar un mismo caso por segunda vez.

Bertín Osborne no va a cometer la torpeza que en su momento protagonizó por decisión propia Pepe Navarro. El que fuera marido de Sandra Domecq y Fabiola Martínez lo tiene claro. Se hará la prueba de paternidad. Así lo quiere y así lo ha decidido. Si es padre, ejercerá con derechos. Si no es padre abrirá muchos debates en este país de la posición o situación en la que se encuentran algunos hombres ante la decisiones de algunas mujeres. En su derecho también está.