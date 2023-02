Iker Casillas vuelve a vestirse de portero y Mourinho recuerda lo malo que era

El excapitán del Real Madrid y de la selección española será esta tarde el meta titular del 1K FC, el equipo de la Kings League que él mismo preside y que juega contra el de Ibai Llanos.

La Kings League no para de dar noticias. El invento de Gerard Piqué e Ibai Llanos para revolucionar el aburrido fútbol actual continúa ganando adeptos domingo tras domingo y las audiencias de las retransmisiones de los encuentros a través de Twitch no paran de crecer. Más aún después del último y trascendental anuncio que se ha realizado en las últimas horas y que no es otro que el hecho de que Iker Casillas vuelva a vestirse de portero. Será esta misma tarde, a partir de las cinco, en el encuentro de la sexta jornada de la competición, que medirá al 1K FC, del que es presidente el propio Casillas, contra el Porcinos FC, que lidera Ibai Llanos.

En la Kings League son los presidentes los que lanzan los penaltis, por lo que desde que se realizó el anuncio esta madrugada, han sido muchos los que han aconsejado a Ibai cómo marcar un gol al campeón del Mundo en Sudáfrica. Han sido muchos los comentarios recibidos por profesionales del fútbol, pero ninguno tan sorprendente como el que ha realizado José Mourinho, actual técnico de la Roma y que llevó al banquillo a Casillas cuando ambos coincidieron en el Real Madrid.

🤣 "Si senté a CASILLAS en el BANQUILLO es porque es muy MALO. Tira el PENAL"#KingsLeague #ChupChupKings7 vía @KingsLeague pic.twitter.com/sUymaKFYRA — David Adán (@davidadaan) February 18, 2023

“Si lo he sentado en el banquillo, por alguna razón será... muy malo, tienes el penalti muy fácil”, aseguró Mourinho en un vídeo que acabó con Casillas por el suelo muerto de risa.

"Ya no es el de antes. Está muy tieso"

También entró al trapo Cesc Fábregas, otro de los campeones del Mundo en 2010, que aseguró que Iker ya no era el mismo de aquella época y que estaba "muy tieso". Se unieron a la fiesta del mismo modo algunos como De Gea, portero del Manchester United, que recomendó a Ibai Llanos “una picadita a lo panenka”, o Pepe Reina, actual guardameta del Villarreal, que optó por otro tipo de consejo: “fuerte y al medio”.