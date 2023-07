El hermano de Joao Félix echa más leña al fuego y quiere que fiche por el Barça

Hugo Felix ha estado presente en la Kings League junto a Gerard Romero, que tiene un club que está muy vinculado con el Barcelona y ha hablado sobre la posibilidad de que Joao vaya al Barça.

Si todo el planeta y los amantes del fútbol no dejan de hablar de Kylian Mbappé, el Real Madrid y el PSG, en el Atlético no saben ni quién es el futbolista francés ni están enterados de la última hora porque en el Metropolitano ya tienen su culebrón del verano: Joao Félix. El futbolista luso se dejó querer hace unos días por el Barcelona y ahora su entorno sigue echando más leña al fuego a pesar de que esas declaraciones molestaron al cuadro colchonero.

Hace ya unas semanas se produjo algo que ni Joao Félix ni Atlético de Madrid querían. Durante las vacaciones el atacante luso no encontró equipo y tuvo que incorporarse a la pretemporada con el Atlético. Allí se vio las caras con el Cholo Simeone y durante varios días hubo tensión del todavía futbolista colchonero con todo el mundo. Pareció tranquilizarse para no perjudicar a su propia imagen, pero no era suficiente a sabiendas de que su guerra con el técnico argentino estaba más que perdida.

Una vez acabada la temporada el Chelsea comunicó al Atlético de Madrid de que no contaría con Joao Félix, ni para intentar otra cesión ni buscar su fichaje. Es por ello que desde entonces el luso tenía que encontrarse un acomodo y los rumores no han faltado, pero siempre se le han cerrado las puertas. Primero se le vinculó con el PSG y después, incluso, con un hipotético regreso al Benfica, su ex equipo.

Es cierto que ante la posibilidad de que Kylian Mbappé abandone el PSG con destino Real Madrid -aunque tiene más pretendientes- podría abrirle las puertas del Parque de los Príncipes, sus declaraciones más directas fueron para asegurar que su sueño era jugar en el Barcelona. En el Atlético no gustaron esas palabras, menos aún sabiendo que en el Camp Nou escasea el dinero y que la operación de su venta es inviable para los culés y no satisfaría los intereses rojiblancos.

Hugo Félix, a la carga

En los últimos años el Atlético ha hecho una buena presión para sacar tajada de sus operaciones con el Barcelona. La más reciente, con Griezmann y los famosos 30 minutos. El resultado, favorable para los rojiblancos. Como también sucedió con Memphis Depay, Luis Suárez o, incluso, David Villa. Pues ahora, en el Metropolitano temen que Joao Félix y Barça hayan tramado un plan, pero con el camino inverso.

El último en hablar sobre este posible movimiento fue Hugo Félix, hermano del futbolista. Acudió a la Kings League y se pasó por el directo de Gerard Romero, periodista que cubre la información del Barcelona y que tiene buena relación con la parte noble del club. "¿Te haría ilusión?", le preguntó el dueño de Jijantes. "Sí. Ya sabe mi opinión. Ahora es su decisión y los empresarios se deben reunir y decir la propuesta final", dijo antes de que el streamer catalán asegurara que "es muy valiente" y que "no recordaba que un jugador mostrara un amor tan claramente".