Ronaldo señala al culpable del descenso del Valladolid... y es amigo de Sánchez

El presidente del club blanquivioleta, que ayer certificó su descenso a Segunda División, acusa al alcalde socialista, Óscar Puente, de "no haber hecho nada en estos cuatro años".

Mucho han cambiado las cosas en la ciudad del Pisuerga en las últimas semanas: el Real Valladolid jugará la próxima temporada en la Segunda División y Óscar Puente no renovará su cargo de alcalde de la ciudad ya que, pese a ser el candidato más votado en las elecciones municipales del pasado 28 de mayo, no tiene capacidad de llegar a la mayoría absoluta con futuros pactos, lo que sí pueden conseguir el PP y Vox.

El Valladolid regresará a la Liga Smart Bank pese a que lo tenía todo en su mano para librarse del descenso. Una victoria frente al Getafe le hubiera garantizado su plaza un año más entre los más grandes del fútbol español, incluso la momentánea derrota del Almería en Cornellá le daba también ese puesto. Sin embargo, el 0-0 final en Zorrilla y el 3-3 del campo del Espanyol acabaron con el club blanquivioleta fuera de la élite.

El propietario del Real Valladolid, Ronaldo Nazario, ha comparecido esta misma mañana ante los medios de comunicación para asegurar que permanecerá al frente de la entidad castellana. "Que la afición esté muy segura de que vamos a hacer todo el esfuerzo para subir a Primera División el año que viene. Contamos con ellos para subir juntos, sin ellos no lo vamos a conseguir", ha declarado, además de garantizar la continuidad del argentino Paulo Pezzolano, que llegó hace solo meses tras la sorpresiva destitución de Pacheta y que, pese a un comienzo prometedor, no ha sido capaz de salvar al equipo.

Sobre este cambio de entrenadores, del que en su día el brasileño no dio ningún tipo de explicación pública, Ronaldo aseguró no sentirse arrepentido. "No me arrepiento. El fútbol es dinámico, no son matemáticas, no hay una única idea. Debemos seguir adelante, mejorar y aprender de los errores. Antes tenía claro que cambiar al entrenador durante el curso era una idea equivocada y este año lo hice y tampoco funcionó".

Además, Ronaldo ha querido señalar a algunos de los culpables del descenso de la entidad y se ha quejado amargamente del trato dado al club por el Ayuntamiento de la ciudad. "El Ayuntamiento no nos está dando dinero para la Ciudad Deportiva, las obras serán pagadas con dinero del club. Esperamos decisiones rápidas. Óscar Puente tenía muy buena intención, pero pasados los cuatro años no ha hecho nada por el Real Valladolid".

He visto a gente en mi vida echar “balones fuera” para eludir sus propias responsabilidades. Pero lo de hoy supera todo lo vivido y conocido hasta la fecha. — Oscar Puente (@oscar_puente_) June 5, 2023

Tuitero compulsivo, el socialista Óscar Puente ha respondido mientras el propio Ronaldo aún no había concluido su participación en la rueda de prensa. "He visto a gente en mi vida echar “balones fuera” para eludir sus propias responsabilidades. Pero lo de hoy supera todo lo vivido y conocido hasta la fecha", ha escrito el que hasta ahora ha sido alcalde de Valladolid.