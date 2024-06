Un ex futbolista brasileño manda a Vinicius a Inglaterra a cuenta del racismo

La polémica alrededor del delantero del Real Madrid no para ni siquiera cuando está con su selección: un conocido ex jugador arremete contra él a cuenta de sus polémicas xenófobas

Vinicius en el centro del huracán, en el cráter de un volcán. Es el niño en el bautizo, la novia en la boda y el muerto en el entierro. Da igual que esté con el Real Madrid, con su selección -Brasil-o jugando una partida de tute con sus amigos. No hay forma de que la polémica abandone al delantero brasileño del club blanco.

Esta vez le ha tocado recibir de lo que siempre se ha considerado 'fuego amigo'. Por segunda vez en pocos días, un ex futbolista brasileño con recorrido en LaLiga (jugó 97 partidos repartidos entre el Sevilla y el Cádiz, a mediados de los años 80) ha arremetido contra él. Se trata de Pintinho, que para colmo también es de color.

Magnifica comida futbolera en Sevilla. Pablo Machin, Superpaco, Pintinho y un servidor. Desde la invasión corinthiana de 1976 ante Fluminense a la versatilidad de Banega y porqué Machin le utiliza en el pivote. Puro fútbol. Pronto os invito a la mesa en el canal #MundoMaldini pic.twitter.com/d41FzuRcuB — Julio Maldonado (@MundoMaldini) February 5, 2019

Si hace apenas tres días criticó con dureza a Vinicius a cuenta de sus polémicas racistas desde que aterrizó en España ("A mí nunca me han dicho negro, él es un provocador y payaso", dijo en una charla en Flashscore), ahora ha sacado el hacha de guerra en un programa de Radio Marca: "Hace unos días dije que Vinicius es un poco payaso. Aquí, en Brasil, la gente me apoya. Los chavales no, pero la gente que sabe de fútbol sabe que digo la verdad. No me gustan algunas de sus actitudes".

Pero luego endureció aún más su tono. "No tengo nada contra Vinicius. Yo quiero que crezca más, pero no me gustó que dijera que España es un país racista. Yo llevo aquí 45 años y España no es un país racista. Si no está contento en España, que se vaya. Que se vaya a Inglaterra o a otro sitio". Y ahondó en sus primeras declaraciones: "Ancelotti le consiente. Es verdad que ha mejorado un poco. Eres muy bueno pero no puedes ir provocando".

Zasca a Casemiro y Endrick

Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, Pintinho también sacudió a Casemiro, histórico jugador del Real Madrid ahora en el United, y a Enrick, nuevo fichaje blanco. Sobre el primero, "yo jugaba de pivote. He visto a Mauro Silva... Es un mediocentro que solo sabe robar y no sabe jugar. Además de correr hay que saber tocarla". Y al segundo, recadito: "Es un jugador que todavía no ha hecho nada en el fútbol. El otro día vi que le comparaban con Pelé... Tiene virtudes, pero compararle con Pelé es muy fuerte".