Simeone avisa: "Me queda año y medio de contrato. Estoy en paz y con ganas"

El técnico del Atlético habló con la prensa antes del partido de mañana ante el Getafe y aclaró su futuro. "Desde que llegué al club di todo y lo voy a dar hasta el último día que esté".

Cuando la pasada semana, el Real Madrid eliminó a un Atlético con 10 de la Copa del Rey, muchos creyeron entender en las declaraciones de Simeone que estaba empezando a preparar el adiós. Hoy, en la previa del encuentro liguero de mañana ante el Getafe, era el momento para volverle a preguntar sobre el asunto. Y el técnico argentino lo ha vuelto a dejar claro. "Estamos tristes porque nos gustaría haber seguido en Champions y Copa. No hay duda. Pero estoy en paz y con muchas ganas. Estoy en paz, porque desde que llegué al club di todo y lo voy a dar hasta el último día que esté. Me queda todavía un año más de contrato y me queda una mitad de campeonato con mucha ilusión", ha reconocido.

Además, el entrenador del Atlético ha ensalzado la figura de dos de los campeones del Mundo que la plantilla tiene en sus filas, sus compatriotas Nahuel Molina y Rodrigo de Paul. "Me pone muy contento el presente de Molina. Ha sido muy criticado en el inicio, estamos en un club donde la exigencia es alta y no hay espacio al tiempo, hay que rendir. Fue uno de los mejores laterales del Mundial, volvió con seguridad, tranquilidad, el mismo ritmo de ataque, ha mejorado defensivamente y se ha ganado todo desde el silencio, el trabajo y el querer".

Sobre De Paul, Simeone declaró que "Rodrigo es extraordinario, lo ha demostrado en la selección. Ha tenido momentos muy buenos la temporada pasada y ahora está volviendo a jugar en esa línea. En esa línea ve más que los demás, lee el juego de la mejor manera y espero que tenga una comunión mejor con nuestra gente, porque sería bueno para todos", comentó Simeone en referencia a los pitos que De Paul recibe por parte de la hinchada local desde que regresó del Mundial.

Simeone dice que no hay una afición como la del Atleti

Precisamente, sobre la afición colchonera se refirió también Simeone, que tomó el guante dejado en el aire por Griezmann en una de las sus últimas entrevistas. "Lo explicaba perfectamente Antoine. Uno cuando habla del Atlético piensa en su estadio maravilloso, en su afición y después en el equipo. Cuando juegas contra el Atlético piensas que voy a jugar en un estadio extraordinario, con una afición que no hay en España y hay que seguir demostrando eso. Eso es lo que pedimos".

El Cholo Simeone cumple 11 años al frente del Atlético de Madrid... y "contando"

— Atlético Play (@AtleticoPlay) February 2, 2023

Y, sin embargo, no son pocos los que aseguran que, después de 11 años consecutivos, esta será la última temporada de Simeone al frente del Atlético. De hecho, desde Atletico Play se ha asegurado que el Atlético de Madrid habría contactado con Imanol Alguacil, Jürgen Klopp y Luis Enrique para conocer su predisposición a entrenar al Atleti, en el caso de que se marchase Simeone.