España llevará a los Juegos de París al auténtico Dream Team

La cita olímpica parisina de este verano acogerá al que posiblemente sea el mejor equipo de todos los tiempos en una de las competiciones fetiche para España

Son el verdadero Dream Team. La mezcla perfecta entre juventud explosiva y sosiego veterano. Entre la derecha y la izquierda en un país convulso. Rafa Nadal, el zurdo de Manacor, el mejor deportista español de todos los tiempos, y Carlos Alcaraz, el murciano diestro, ganador a sus insolentes 21 años de tres torneos del Grand Slam (US Open, Wimbledon y Roland Garros el pasado domingo), conformarán el dobles con más solera de la historia. Es imposible superar tanto pasado, tanto presente y tanto futuro en un solo equipo.

Los seleccionadores españoles de tenis, David Ferrer y Anabel Medina, han anunciado hoy la lista provisional de cara a los Juegos Olímpicos de París. Y, si no hay contratiempos de última hora en forma de lesión, Rafa Nadal disputará en París 2024 sus cuartos Juegos Olímpicos. El manacorí, actualmente el número 264 del ranking ATP pero con ranking protegido como número 9 (antes de sus lesiones de larga duración), debutó en Atenas 2004, cuando hizo pareja con Carlos Moyá (su entrenador actualmente) y cayeron en primera ronda.

En Pekín 2008 tocó la gloria olímpica, ya que se impuso en el cuadro individual y se colgó la medalla de oro al ganar al chileno Fernando González (6-3, 7-6 y 6-3). No acudió a Londres 2012, pero sí a Río 2016, donde perdió el partido por el bronce ante el japonés Kei Nishikori, pero fue en dobles, junto al catalán Marc López, con quien logró su segundo oro olímpico, superando a los rumanos Horia Tecau y Florin Mergea por 6-2, 3-6 y 6-4.

En cuanto a Carlos Alcaraz, será su debut olímpico. El murciano comentó que prefería ganar el oro en París 2024 a ganar Roland Garros. De momento, ya ha ganado el Grand Slam francés y querrá tocar de nuevo el cielo este verano. Dejada atrás su lesión, será sin duda el rival a batir por el resto de tenistas, incluidos Nadal y el resto de españoles.

Alejandro Davidovich, actual número 32 del mundo, y Pablo Carreño, completan el cuadro individual. Carreño es, además, el último medallista olímpico español con su medalla de bronce individual en Tokyo 2020. Por otro lado, Marcel Granollers, actual número 1 del mundo en dobles, jugará también el cuadro de dobles con una pareja todavía por determinar, si bien podría jugar junto a Carreño o Davidovich. Y, en cuanto al dobles mixto, todavía no se puede anunciar pese a que David Ferrer y Anabel Medina están ya estudiando las distintas posibilidades.

Badosa no acude a París

En el cuadro femenino, Sara Sorribes y Cristina Bucsa, las número 56 y 65 del ranking WTA del momento, jugarán el cuadro individual y también harán pareja en el cuadro de dobles. La gran ausencia es la de la tenista Paula Badosa, que tomó la decisión de no acudir a París para no gastar uno de los dos 'rankings protegidos' que le quedan para 2024, y centrarse en su regreso a la elite y a mejorar su ranking mundial, ya que ahora mismo es la número 118 del mundo y, por ranking, no puede acceder directamente a París 2024.