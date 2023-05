Este es el equipo que rechazó fichar a Erling Haaland por 4,5 millones de euros

Solskjaer, mítico ex futbolista del Manchester United que entrenó al delantero noruego en el Molde aseguró que ofreció los servicios del atacante por menos de 5 kilos, una cifra irrisoria.

Erling Haaland es uno de los futbolistas del momento. El delantero noruego es sinónimo de gol y eso hoy en día se paga... y mucho. Es por ello que a toro pasado siempre sale algún equipo que pudo fichar a un futbolista en su época desconocido y que en la actualidad es determinante, por lo que han dejado pasar una ocasión de oro para tener una estrella en su plantilla o a la larga hacer una venta con cifras históricas como ha sucedido con el nórdico y con otros ejemplos como Kylian Mbappé.

El pasado verano Erling Haaland llegó al Manchester City proveniente del Borussia Dortmund y el delantero ha roto todos los registros posibles. Estamos, posiblemente, ante un futbolista que dominará este deporte durante la próxima década junto a otras joyas como Vinicius o Kylian Mbappé. Pero la historia pudo ser diferente ya que el nórdico pudo acabar en el otro equipo de la ciudad hace bastantes años.

Ole Gunnar Solskjaer, histórica figura del Manchester United, comenzó su carrera como entrenador en el Molde noruego, donde coincidió con Erling Haaland. Allí comenzó a descubrir el potencial que tenía este joven delantero y no lo dudó a la hora de llamar al equipo de su vida para informarles. "Tenía a este ariete talentoso que nosotros deberíamos haber tenido", comentó refiriéndose a los red devils.

"Llamé al Manchester United unos seis meses antes de convertirme en su entrenador, pero no me escucharon", dijo Ole Gunnar Solskjaer al periódico británico The Sun. "Pedí 4,5 millones por Haaland, pero no lo firmaron", comentó lamentándose el que pasaría a ser técnico del cuadro británico y que actualmente se encuentra en el paro.

Acabó en el City

Esos 4,5 millones fueron los que pagó el RB Salzburgo al Molde. En Austria comenzó a explotar esa bestia que ahora es el deseo de cualquier club y acabó marchándose al Borussia Dortmund por unos 20 kilos. En la Bundesliga volvió a maravillar y a impresionar y la historia es conocida por todos: ficha por el Manchester City en una operación multimillonaria con pagos de comisiones y de traspaso.

Desde hace unos años el Manchester United está a la deriva lejos de ser aquel club campeón que era temido en todo el viejo continente. Tal vez los de Old Trafford hubieran recuperado la grandeza si se hubieran arriesgado en esa operación que hoy sonaría a broma por un futbolista como Erling Haaland. Ahora el noruego triunfa en el otro equipo de la ciudad y quién sabe si seguirá mucho tiempo allí o acabará cambiando de aires en unas temporadas para vestir la elástica del Real Madrid.