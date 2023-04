Este es el único futbolista del Barça "feliz" después de la derrota de su equipo

El marroquí Abde, cedido por el Barcelona en Osasuna, podrá jugar la final de la Copa contra el Madrid. Si hubiera pasado el club blaugrana había cláusula del miedo de por medio.

La portentosa exhibición del Real Madrid anoche en el Nou Camp ha dejado Barcelona en una situación de depresión futbolera que no cura ni los 12 puntos de ventaja c0n los que cuenta el equipo de Xavi Hernández para hacerse con la presente Liga. Es más, no son pocos los que, a estas alturas, no están tan seguros de que ese título esté tan evidente como desde fuera parece. Habrá que ver, aunque lo normal sería que el Barcelona ganara el campeonato con varias fechas aún por disputar.

Es complicado hoy encontrar a alguien relacionado con el Barça que no esté destrozado por la insultante superioridad madridista en el Nou Camp. Pero sí puede haber una persona que, más o menos, no esté descontento del todo. Y ese no es otro que Ez Abde, el escurridizo extremo que el Barcelona tiene cedido en Osasuna y que disputará la final de la Copa del Rey el próximo 6 de mayo en Sevilla frente al Real Madrid.

El internacional marroquí, que a sus 21 años ya disputó 12 partidos la temporada pasada en el Barcelona de Xavi Hernández, se ha convertido en imprescindible para Jagoba Arrasate en las filas de Osasuna. Hasta el momento, ha participado en 24 partidos, 14 de ellos como titular, y ha conseguido 3 goles, el más importante de ellos el que anotó ante el Athletic Club en la ida de las semifinales de la Copa del Rey.

Arrasate está encantado porque, después de la victoria madridista de anoche, es seguro que podrá contar con el marroquí para disputar la final. El propio técnico vizcaíno mostraba su alegría anoche en El Partidazo de COPE ya que, según reconocía, de haber sido el Barcelona el rival existía una de las denominadas cláusulas del miedo que hubieran hecho más complicada su participación. "Creo que habría que haber pagado 250.000 o 300.000 euros al Barcelona para que esto hubiera sido posible", comentó Arrasate.

El mismo caso de Nico González en el Valencia

En el mismo caso estaría, por ejemplo, Nico González, el hijo del deportivista Fran, al que el Barcelona cedió a principios de temporada al Valencia y que cuenta con esa misma cláusula. Abde es un jugador por el que el Barcelona apostó al final de la pasada campaña al ampliarle su contrato como futbolista blaugrana hasta 2026 con una cláusula de rescisión de 200 millones de euros.