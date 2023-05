Alonso vuelve al cajón en la enésima exhibición de un Verstappen superlativo

Fue otra exhibición de un superlativo Max Verstappen, vigente bicampeón del mundo. El GP de Miami se lo llevó el holandés, apoyado en una estrategia que le favorecía respecto a su compañero de equipo, Checo Pérez y a la superioridad incontestable de su monoplaza, un Red Bull que quizás no te dé alas, pero un cohete sí que te lo pone cerca. Fernando Alonso, tras el cuarto puesto de Baku la semana pasada, volvió a subirse al podio, tercero, tras una carrera muy sólida comandando 'el resto del mundo' a bordo de su Aston Martin. Carlos Sainz, que largaba tercero, acabó quinto.

