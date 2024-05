Carlos Sainz se reencuentra con Ford y correrá el Rally Dakar 2025 con Nani Roma

El piloto español Carlos Sainz, actual campeón del Rally Dakar en la categoría de coches, ha confirmado que competirá en la próxima edición de la histórica prueba con Ford. En este regreso a la marca estadounidense, compartirá equipo con otro piloto español, Nani Roma, según anunció la marca automovilística este viernes.

Sainz, de 62 años, vuelve a unirse a Ford, una relación que se remonta a los primeros días de su carrera deportiva, cuando dominaba el Campeonato de España de Rallys, obteniendo la victoria en dos ocasiones al volante de un Ford Sierra. Esta será la quinta marca con la que compita en el Rally Dakar, sumándose a Volkswagen, Peugeot, Mini y Audi. Con cuatro victorias en la competición más mítica del mundo del motor, logradas en 2010, 2018, 2020 y 2024, Sainz buscará ahora su quinto título en este desafío legendario.

Además, el piloto madrileño compartirá equipo con otro mito del Dakar, el catalán Nani Roma, bicampeón de la prueba, que cumplirá así su segunda campaña en Ford Performance.

2025 @dakar Rally, meet Ford Raptor. We’ve set our sights on conquering the ultimate off-road challenge, joining forces with @CSainz_oficial and @NaniRoma. pic.twitter.com/55RFLcz44y