La posible vuelta de Leo Messi: Joan Laporta reconoce contactos con el argentino

El presidente del Barcelona, flamante campeón de esta Liga Santander, ha asegurado que ha hablado con el delantero rosarino "para reconducir la situación" justo cuando se acerca el verano.

En el Barcelona continúan de fiesta después de que se materializase matemáticamente el título de la Liga Santander. Los azulgranas ganaron 2-4 al Espanyol en el RCDE Stadium en un choque que estuvo marcado por la invasión de campo final de los ultras del cuadro periquito, que se lanzaron al verde para atacar a los futbolistas culés que celebraban en el centro del campo ese merecido campeonato.

Uno de los hombres que más felicidad irradia en Can Barça es Joan Laporta, que tras todas las palancas que activó el pasado verano ha visto como han llegado los éxitos en forma de títulos. En enero los culés levantaron la Supercopa de España y este mes de mayo, a falta de cuatro jornadas por disputarse, cantaban el alirón de forma matemática en la Liga Santander. Ahora, en su cabeza, además de la fiesta, está la planificación del próximo curso.

🤣 Laporta, desatado en el vestuario con los jugadores pic.twitter.com/fCnMX6jHAr — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 14, 2023

Joan Laporta ha hablado para diferentes medios y entre ellos estaba TV3, para quien ha dado bastantes titulares. Los más importantes, respecto al caso de Leo Messi. El argentino sigue dudando acerca de su futuro: regresar al Barça o marcharse a Arabia Saudí. Ahora el máximo mandatario del Barça vuelve a generar ilusión sobre su vuelta. "He hablado con él para reconducir la situación que se produjo cuando tuve que poner a la institución por delante de todo, incluso de él, el mejor jugador del mundo", respondió.

"Aún está en París, con situaciones no agradables", continuó explicando Joan Laporta antes de soltar el bombazo. "Nos hemos enviado mensajes últimamente. La verdad es que la conversación fue cariñosa y agradable. Le felicité por el Mundial. Nos conocemos desde hace muchos años. Hay relación", comentó el presidente de la entidad azulgrana.

La pregunta al president Joan Laporta sobre si llegará Messi al Barça este verano y su respuesta:



🧐 "Se está trabajando desde hace tiempo sobre la temporada que viene"

😲"Haremos todo lo que se pueda"



🔗 Vente a https://t.co/OGW0AKAWMl pic.twitter.com/Y8WABtVXJy — Jijantes FC (@JijantesFC) May 14, 2023

"Es el mejor jugador del mundo y cualquier entrenador lo querría. Con todos los respetos hacia Arabia Saudí, el Barça es el Barça... y el Barça es su casa", respondió Joan Laporta. "La historia nos avala. Queremos a Leo, pero no nos moveremos en cifras elevadas para traerlo. El club se encuentra en un plan de austeridad", añadió antes de cambiar de tema.

EL futuro de Gavi y Ansu

Joan Laporta ha asegurado que no teme por el futuro de Gavi: "Estoy convencido de que continuará siendo jugador del Barça". Respecto a otro canterano, Ansu Fati, el presidente del Barcelona asegura que cuentan con él y que el propio futbolista "quiere triunfar" como azulgrana, pero "la dirección técnica tendrá que decidir qué pasa con él".

Horrible 🥶 Momento exacto en el que los futbolistas del Barça tienen que huir del césped del estadio por la invasión de unos ultras con intención de enfrentarse a los jugadores. pic.twitter.com/v8mmHxaxin — MARCA (@marca) May 14, 2023

Además, Joan Laporta aseguró que llamó a Piqué para invitarlo a la mítica rúa, pero no consiguió hablar con el que fuera central del Barcelona durante la primera mitad de la temporada. Por otro lado, quitó hierro al asunto de la invasión de los ultras durante la celebración: "El Espanyol se portó de forma muy deportiva. Hubo el conato de incidente, pero afortunadamente o fue más allá y no hay que lamentar incidencias graves. No pediremos responsabilidades. Ojalá hay un Barça - Espanyol la próxima temporada".