El Barcelona elige a un canterano del Real Madrid si Vitor Roque acaba saliendo

El conjunto azulgrana sigue valorando la posibilidad de que el delantero brasileño salga en este mercado de fichajes y en ese caso se han fijado en otro atacante con pasado madridista.

Este mercado de fichajes parece que va a ser movidito en Can Barça. El club azulgrana está peinando el mercado de fichajes para intentar conseguir el mayor número de refuerzos con el menor gasto posible. Una de las posibles salidas que se puede producir es la de Vitor Roque, que se hubiera llevado a cabo si Xavi Hernández hubiese seguido en el Barcelona, pero con la llegada de Hansi Flick la suerte del delantero brasileño puede cambiar.

Vitor Roque llegó al Barcelona a cambio de unos 30 millones más otros 30 en variables. Hasta el momento prácticamente no ha tenido protagonismo con la elástica culé porque Xavi Hernández no confiaba en él. De hecho, el técnico catalán llegó a asegurar que todavía no estaba preparado para dar el paso al club azulgrana y debería haberse quedado un poco más de tiempo en su Brasil natal para continuar con su crecimiento.

- Ha pedido jugadores como Nico Williams, Xavi Simons o Mikel Merino



- Se ha cargado a Sergi Roberto



- Quiere fichar un portero



- Se va a quedar a Vitor Roque



- Tiene estudiada la masía de arriba a abajo



Lleva una semana y Hansi Flick ya ha empezado a cocinar. pic.twitter.com/p8VXq68S5m — Miguel (@MiguellFCB) June 5, 2024

Esas declaraciones chocan directamente con el pensamiento del futbol. Vitor Roque consideraba que debería haber tenido más minutos estos meses en el Barcelona su situación ha llegado a un límite en el que tanto el delantero como su representante sólo daban dos opciones al club azulgrana. Una de ellas es quedarse la próxima temporada en la Ciudad Condal y la otra era salir traspasado. En ningún caso parece que aceptasen una salida en forma de cesión, por lo que la decisión de los blaugranas será complicada.

🗣️André Cury (agente de Vitor Roque): "Vitor Roque empezará desde cero con Flick" pic.twitter.com/1FeEWMOSi8 — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) May 31, 2024

Y es que con lo poco que ha jugado Vitor Roque es imposible que recuperen la inversión realizada por él. La otra opción es que se quede en la primera plantilla del Barcelona, pero si Hansi Flick no considera que tiene calidad para aportar, otra vez se verá relegado a un segundo plano en el que le será muy difícil tener minutos a lo largo de la temporada.

Una alternativa

Según ha informado el As, la dirección deportiva del Barcelona, liderada por Deco, estaría pensando en futbolistas que podrían llegar para sustituir a Vitor Roque y uno de los favoritos sería un canterano del Real Madrid. Se trata de Borja Mayoral, que milita actualmente en el Getafe y que, a pesar de haber sufrido una lesión grave hace unos meses, acabó como máximo goleador español del campeonato liguero.

🔥 El delantero del Getafe aparece en la lista de sustitutos por si Vitor Roque deja el club azugrana



🎯 Mayoral ha sido el máximo goledor nacional esta temporada



🔗https://t.co/Jj2PIbbH06 pic.twitter.com/4mDIX3ezaL — Diario AS (@diarioas) June 8, 2024

Borja Mayoral llegó al club azulón a cambio de unos 10 millones de euros y no parece posible que vayan a dejar salir al delantero por menos de esa cantidad. Las próximas semanas marcarán que sucederá con Vitor Roque y si el Barcelona finalmente se lanza a por este futbolista que tenía todas las papeletas para acudir a la Eurocopa, pero con la lesión se le acabaron las opciones de ponerse a las órdenes de Luis de la Fuente.