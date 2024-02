Kiko Matamoros alaba a Xavi y la lía con un ex del Barça: "Me pareció un idiota"

El excolaborador y reconocido madridista no se cortó un pelo a la hora de hablar de varios miembros del Barça en una charla en la que sorprendió por su opinión sobre Cristiano Ronaldo.

De todos es conocida la pasión que siente Kiko Matamoros por el Real Madrid. Alejado ahora de los platós de televisión convencionales y después de más de una década siendo uno de los referentes de Sálvame, el excolaborador de pasó hace unos pocos días por Canal 113, el programa que dirigen los youtubers Goorgo, Nil Ojeda y Werlyb en dicha plataforma.

Y allí, y en compañía de su pareja, Marta López Álamo, habló de todo un poco, aunque lo que más nos interesa aquí son las declaraciones que realizó en torno a diversos protagonistas de la actividad futbolera.

Para empezar, habló de Xavi Hernández, el actual técnico del Fútbol Club Barcelona. "Yo creo que a Xavi", aseguró Matamoros, "le ha llegado demasiado pronto una responsabilidad para la que no estaba preparado. Tú puedes ser un futbolista de la altura que fue Xavi, pero ha llegado demasiado pronto a un sitio donde a lo mejor con una trayectoria y un desarrollo profesional más largo hubiera triunfado".

"Le ha venido grande", comentó el excolaborador, a la vez que recordaba la ocasión en que ambos, Xavi Hernández y Kiko Matamoros coincidieron. "Tuve la suerte de conocerle una noche y me pareció un tío cojonudo".

Curiosamente, no es la misma sensación que Matamoros tiene de otro barcelonista mítico, Gerard Piqué. "Me parece un idiota", aseveró. "Con Piqué nunca he tenido buena vibra, todo lo contrario. Me ha parecido siempre un prepotente y un sobrado, y lo sabe la gente del Barcelona y la Guardia Urbana de la ciudad y lo sabe alguna chica que ha tenido la mala suerte de coincidir con él en el Sutton", en referencia al local nocturno de la Ciudad Condal en el que Dani Alves cometió una agresión sexual en la Nochevieja de 2022.

"Sé historias de Piqué que son bastante turbias y bastante feas", se atrevió a asegurar Matamoros, que tiene una opinión diferente de la vertiente empresarial del excentral del Barcelona. "A nivel empresarial reconozco que es un tío muy válido y muy posiblemente algún día sea un buen presidente del Barça, que es lo que quiere ser él".

Kiko Matamoros, entre Messi y Cristiano

Preguntado por Florentino Pérez, el excolaborador de Telecinco aseguró que es "un visionario, un tipo al que los madridistas le debemos muchísimo y le vamos a deber toda la vida" e interrogado por su predilección sobre Messi o Cristiano, comentó "depende de para qué", "¿para una cena, por ejemplo", le preguntan. Y ahí, Matamoros sorprendió. "Me iría con Messi. Una vez un jugador de la primera plantilla del Real Madrid que convivió mucho con Cristiano Ronaldo, me dijo que era un hombre tan pobre que lo único que tenía era dinero".