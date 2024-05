El Wolverhampton destapa la crisis del VAR: pide su abolición en la Premier

Era un melón que parecía más o menos cerrado, una imposición por la que todos los los aficionados al fútbol tenían que pasar, pero no es así. El VAR, el Videoarbitraje, está en entredicho en la Liga de fútbol más importante del mundo, la Premier League, la competición inglesa.

El Wolverhampton, un club histórico fundado en el Siglo XIX, fundador de la Liga inglesa y de las competiciones europeoas, ha enviado una petición formal a la Premier League y a los clubes que la componen para suprimir el VAR a partir de la próxima temporada ante el alborozo de millones de aficionados al fútbol de todo el mundo, hartos de que el fútbol se haya convertido en un videojuego.

Founders of the Football League.

Pioneers of European football.

Now paving the way for no more VAR.



Wolverhampton Wanderers FC 🐺 #wwfc #wolves pic.twitter.com/b4aUfpsqFU