Vinicius, recibido en Mallorca con pitos... y una curiosa publicidad en Son Moix

El Real Madrid se impuso por 0-1 al Mallorca en el choque que corresponde a la jornada 31 de LaLiga EA Sports gracias al solitario tanto de Aurélien Tchouaméni, aunque otro de los grandes protagonistas, a pesar de no mojar, fue Vinicius. En el recuerdo está su pique con Pablo Maffeo y Son Moix le recibió con pitidos, pero también se vio un anuncio publicitario muy curioso en el estadio del cuadro bermellón, que fue el subcampeón de la Copa del Rey hace una semana tras perder frente al Athletic.

Los de Carlo Ancelotti cumplieron en una cancha exigente, con rotaciones pensando en la visita al Etihad tras el 3-3 de esta semana, con un gol de Aurélien Tchouaméni en el inicio del segundo tiempo. Fue cuando el Madrid se decidió a buscar el gol y apenas tardó tres minutos en encontrarlo para salir más líder de Mallorca antes de recibir al Barcelona en el Clásico del próximo domingo en el Santiago Bernabéu.

Tchouaméni is actually insane. What a goal. pic.twitter.com/x873dEQlzv