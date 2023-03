Guardiola corta la exhibición de Haaland, que no bate el récord de Messi

En una demostración brutal, el noruego del City destrozó al Leipzig marcando cinco goles antes de que el técnico catalán le retirara del campo e impidiera así batir la marca del argentino.

Por si a alguien le quedaba aún alguna duda, que no parece, Erling Haaland demostró anoche que es un auténtico fuera de serie, el goleador más descomunal del fútbol mundial actual, un delantero hambriento de éxitos que ha llegado a la élite para instalarse definitivamente en ella en la próxima década y media. El astro noruego marcó anoche cinco de los siete goles que el Manchester City endosó al RB Leipzig en la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Después del empate en Alemania (1-1), hubo voces críticas con el desempeño del equipo de Guardiola. Haaland se encargó de despejar las dudas de un plumazo.

Hasta ahora solo dos jugadores en toda la historia había conseguido cinco goles en un encuentro de la Liga de Campeones. Sus nombres, Leo Messi y Luis Adriano. El argentino lo consiguió en 2012, con la camiseta del Barcelona y ante el Bayer Leverkusen en el Nou Camp. Por su parte, el brasileño del Shakhtar hizo lo mismo en el partido ante el Bate Borisov dos años después. Anoche Haaland se sumó a tan selecto grupo.

Y pudo marcar alguno más, pero Guardiola impidió que conquistara la plusmarca al decidir sustituirlo en el minuto 62 del encuentro, con media hora aún por delante, por el argentino Julián Álvarez. Al ser cambiado, Haaland mostró la mejor de sus sonrisas frente a su entrenador, pero en la rueda de prensa posterior al encuentro, cuando fue preguntado, no dudó en contestar: "Le dije a Guardiola cuando salí, ‘Me hubiera encantado marcar un doble hat-trick’. Pero, ¿qué puedo hacer? Podría haber anotado dos goles más en la primera mitad. Y hubo pases en el campo de que pude haber alcanzado. Y si me hubiera quedado en el campo, quién sabe lo que hubiera pasado. Estoy feliz feliz con los cinco, pero yo siempre quiero más", aseguró el delantero noruego.

"Si soy sincero, no recuerdo ni los goles", afirmó al ser preguntado por su tanto favorito de los cinco que le hizo al Leipzig. "Marcar goles es mi superpoder. En muchos goles ni pienso, solo lo hago. En el penalti solo pensaba en marcar, y así con cada gol. Solo tengo que ser rápido pensando", añadió.

Guardiola: "Será un motivo extra para superar a Leo"

Por su parte, Pep Guardiola reconoció, como no podía ser de otra manera, que recordaba el día que Leo Messi anotó también cinco goles en Champions. "Sé que Leo hizo cinco goles, lo recuerdo perfectamente. Pero es increíble que lo haya hecho en 60 minutos, no es el caso de Leo. Pero Erling es muy joven y esto tiene que ser un motivo extra para superar el récord de Leo", aclaró el técnico catalán, que añadió sobre Haaland que "es una alegría de chaval y siempre está feliz en el vestuario, ayudando y dándolo todo por los demás. Es un gran competidor, con una gran mentalidad. Ha marcado cinco goles y no es nada fácil".