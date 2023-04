El Kun desvela el fichaje de un mítico jugador del Madrid para la Kings League

Sergio Agüero anunció el nombre de un futbolista recién retirado que triunfó en el club de Chamartín como nueva incorporación para su equipo Kunisports, de la liga creada por Gerard Piqué.

El Kun Agüero se encuentra en Barcelona y visitó a Ibai Llanos, donde compartieron un directo en el canal de Twitch del creador de contenido vasco. Ambos son presidentes de clubes de la Kings League y, obviamente, ahora que la competición está metida de lleno en el mercado de traspasos tras la conclusión de su primera edición, hablaron sobre posibles llegadas y el ex futbolista del Atlético, City y Barcelona desveló un bombazo.

Ibai Llanos le preguntó al Kun Agüero acerca de esas posibles incorporaciones de cara a la próxima edición de la Kings League. El creador de contenido vasco es consciente de que el argentino tiene contactos y ex compañeros retirados a los que puede convencer para que militen en su equipo, el Kunisports, pero lo que no se esperaba era el nombre que iba a dar el bonaerense, que no era otro que el de un ex futbolista del Real Madrid que está en el top15 de máximos goleadores de la historia del club blanco.

"Los invitados que vengan son, la mayoría, mediocampistas o delanteros", comenzó explicando un Kun Agüero al que Ibai Llanos le pidió más pistas sobre algún futbolista que vaya a militar en Kunisports en la próxima Kings League. "El único que me confirmó por ahora es el Pipa Higuaín", dijo el ex del Barcelona ante la cara de estupefacción de Ibai.

De esta forma el Kun Agüero desvelaba que el Pipita Higuaín, que estuvo siete temporadas en el Real Madrid marcando más de 100 goles, será el jugador 12 de su equipo Kunisports. Cabe recordar que esta plaza puede ir variando durante cada semana y no significa que Gonzalo vaya a jugar todos los partidos con este equipo, sino que se puede simplemente a limitar a disputar un sólo choque, como hizo Ronaldinho en el club que preside Ibai Llanos.

Objetivo, ganar la Kings League

"No sabemos en qué fecha, pero va a jugar", continuó explicando el Kun Agüero. Ibai le preguntó también si cabe la posibilidad de que jueguen juntos en la delantera de Kunisports algún partido en la próxima Kings League. "No sé si jugaremos los dos juntos", respondió el ex del Manchester City, comentando posteriormente que desconoce en cuántos partidos podrá estar en España.

Agüero asegura que hay un 25% de opciones de que Leo Messi pueda jugar algún día la Kings League con Kunisports.



Del regreso de Leo al Barça, el Kun mantiene un 50% de posibilidades.



Lo comentó en su stream con @IbaiLlanos pic.twitter.com/SdsePPMFGz — Albert Rogé (@albert_roge) March 30, 2023

El equipo que preside el Kun Agüero llegó a los playoffs de la primera edición de la Kings League, pero cayeron eliminados en los cuartos frente al Saiyans, club del streamer TheGrefg. Ahora espera con el Pipita Higuaín aprovecharse de la dilatada experiencia del que fuera su compañero en la selección argentina y que también militó en clubes importantes como el citado Real Madrid, Nápoles, Juventus, Milan, Chelsea o Inter Miami.