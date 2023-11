Este es el colaborador de El Chiringuito que ya ha sentenciado a Ancelotti

Después del tropiezo de este domingo protagonizado por el Real Madrid ante el Rayo Vallecano, los peores presagios sobre la figura del técnico italiano se están empezando a cernir.

El Real Madrid tropezó este domingo y cedió el liderato, ahora en solitario, al increíble Girona. El equipo blanco no fue capaz de marcar un solo gol a un muy sólido Rayo Vallecano y cedió el primer empate de la temporada en el Santiago Bernabéu. El cuadro que entrena Carlo Ancelotti hizo méritos, de sobra, para haberse llevado la victoria, pero ni sus dos delanteros brasileños, Vinicius y Rodrygo, ni Joselu se mostraron acertados de cara a la portería rayista. Como el habitual goleador, Jude Bellingham, no marcó, el Real Madrid se quedó a cero.

Y, como suele suceder en estos casos, se destaparon algunos críticos que estaban esperando a los primeros errores del curso para salir en manada en busca de cambios drásticos. Uno de los más destacados fue Juanma Rodríguez, habitual colaborador en El Chiringuito, la tertulia nocturna que dirige Josep Pedrerol cada madrugada en Mega.

"No sé en qué campo ha estado Carlo Ancelotti, porque las conclusiones de Ancelotti me preocupan más todavía que el partido que ha hecho el Real Madrid porque veo que entonces no tiene contacto con la realidad", expresó el periodista de EsRadio.

El balance que hizo el italiano del encuentro y que hizo saltar al colaborador de El Chiringuito fue el siguiente: "Ha sido un partido bien jugado, con una buena actitud, con energía y con muchas oportunidades claras. Nos ha faltado acierto al final y por eso estamos dolidos, pero lo importante es crear ocasiones hasta el final y lo hemos intentado hasta el último minuto". "Hemos tirado 22 veces a portería y 0 en contra. Ha sido un partido completo, hemos vigilado las contras, hemos sido agresivos… a veces pasa, que te falta el gol. Quien conoce este mundo sabe que puede pasar. Lo importante es crear ocasiones", incidió Ancelotti.

Juanma Rodríguez, contra Ancelotti en "El Chiringuito"

Debido a estas declaraciones y al enfado que tenía con el empate sin goles frente al Rayo en el Santiago Bernabéu, Juanma Rodríguez fue mucho más allá al considerar que el ciclo del técnico italiano en el Real Madrid ha concluido. "Las conclusiones de Ancelotti, desde mi punto de vista, son sintomáticas de un fin de ciclo total de manual. Un fin de ciclo del entrenador", se atrevió a asegurar el colaborador de Pedrerol.

Hay que recordar que Carlo Ancelotti acaba contrato con el Real Madrid el próximo mes de junio y que, en principio, tiene un acuerdo con la selección brasileña para hacerse cargo de ella después de su segunda experiencia en el banquillo del Bernabéu. En todo caso, lo que parece evidente es que, en el caso de que el club blanco le ofrezca la renovación, el técnico trasalpino aceptaría encantado seguir al frente del Real Madrid.