El castillista Vinicius Tobias denuncia otro episodio de racismo en España

La bomba no tiene fin. El lateral del Real Madrid Castilla Vinicius Tobias ha denunciado públicamente haber recibido insultos racistas en el partido por el ascenso disputado en Elda el pasado domingo y criticó que fuesen realizados por "un niño" que le llamó "mono". El jugador brasileño hizo público su dolor y agregó: "No imaginan cuánto duele".

"Lo más triste es que no esperamos eso de un niño. Un niño llamándome mono", publicó Vinicius Tobias en una story de su cuenta de Instagram en la que se ve a un menor de edad a su espalda gritando cuando se dispone a realizar un saque de banda ante el Eldense en el estadio Nuevo Pepico Amat, si bien no se distingue bien, aunque se instuye, el insulto que le dedica.

"Es triste ver a los jugadores pasando por este tipo de situaciones y prejuicios. No es la primera vez ni la segunda que esto me ocurre. Está pasando a diario", volvió a denunciar públicamente en Instagram, donde el carrilero derecho brasileño tiene casi 500.000 seguidores.

Vinicius Tobias wyrzucając aut na tyle sprowokował kibica rywali we wczorajszym meczu Castilli, że aż musiał usłyszeć, że jest małpą.



Tobias na IG: "Najsmutniejsze jest to, że nie spodziewamy się tego od dziecka. Dziecko krzyczące 'małpa'. To nie był pierwszy ani drugi raz, to… pic.twitter.com/oSzICSUVLb