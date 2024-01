Se confirman los peores presagios: Rafa Nadal no estará en el Open de Australia

Hace unos días España entera disfrutaba con el regreso de Rafa Nadal a las pistas de tenis. Volvió para jugar dobles con su entrenador Marc López en el ATP 250 de Brisbane y perdió, pero después le tocaba comenzar su andadura en solitario en el cuadro individual y tras estar un año alejado de la competición, el manacorí no defraudó. Primero se impuso a Dominic Thiem y posteriormente su víctima fue Jason Kubler, aunque el catorce veces ganador de Roland Garros sucumbió en un partidazo contra Jordan Thompson.

Ese día ante Jordan Thompson acabó con molestias y comenzaba a especularse con que podría perderse el Open de Australia que comenzará en los próximos días. Es cierto que el objetivo de Rafa Nadal es llegar en plenas condiciones a Roland Garros y presentarse en el primer Grand Slam del año lesionado y con un torneo exigente que es a cinco sets y no a tres no debería ser lo mejor para ese proyeto que tiene el de Manacor para 2024.

Ante esta situación, Rafa Nadal ha informado que sufre un microdesgarro en el psoas, que se produjo durante el partido ante Jordan Thompson en cuartos de final del torneo de Brisbane, y que no participará en el Open de Australia, primer Grand Slam de la temporada, reconociendo además que "no" se siente "preparado para competir al máximo nivel de exigencia en partidos de cinco sets".

I have worked very hard during the year for this comeback and as I always mentioned my goal is to be at my best level in 3 months.

Within the sad news for me for not being able to play in front of the amazing Melbourne crowds, this is not very bad news and we all remain positive… pic.twitter.com/FoFrr5AgMZ