Vinicius: de exhibirse en la final de Copa, a una nueva polémica por su actitud

El atacante del Real Madrid fue uno de los hombres claves en la consecución del título, pero, una vez más, llamó la atención de todos los aficionados por sus continuos gestos en La Cartuja.

El Real Madrid ganó su vigésima Copa del Rey al haberse impuesto a Osasuna por 2-1 en el Estadio de La Cartuja. Vinicius firmó un partidazo, pero el MVP se lo acabó llevando un Rodrygo que fue el autor de los dos goles de su equipo. Eso sí, el ex del Santos no hubiera podido firmar ese par de tantos si no llegan a ser por los jugadones que se marcó su compatriota, al que tampoco le faltó esa polémica que suele rodearle últimamente.

Y es que antes de que rodase el balón ya Vinicius había protagonizado el primer gesto que muchos le recriminan. El extremo brasileño se borró del pasamanos cuando todos sus compañeros iban saludando uno a uno a los árbitros. De esta forma se saltó el protocolo, aunque se desconoce si fue un despiste o fue una decisión intencionada del futbolista del Real Madrid.

Vinicius Jr se ha ido sin saludar a los árbitros. Este tío es mi padre.pic.twitter.com/CZAKxaPrT6 — Lavozgalactica (@Lavozgalactica) May 6, 2023

El choque arrancó y Vinicius comenzó a hacer diabluras por la banda izquierda del Real Madrid. El brasileño firmó un partidazo trayendo loco a Moncayola y lo demostró desde el primer minuto con una jugada antológica que se marcó antes de llegar a la línea de fondo y meter un balón para que Rodrygo abriese la lata en el Estadio de La Cartuja. A partir de ahí, otra vez esos piques, protestas y gestos a la grada.

Vinicius buscando la cara de los rivales cuando Rodrygo marca el segundo. Pero hay que protegerlo, ya. pic.twitter.com/A6wF02j7U8 — Antonio Pérez (@Don_Iniestazo) May 6, 2023

Vinicius tuvo sus diferentes encontronazos con el propio Moncayola, Rubén Peña o David García. De hecho, el capitán de Osasuna, que ya tenía una tarjeta, le acarició el pelo, algo que no gustó nada al extremo brasileño del Real Madrid. Mientras la afición rojilla le pitaba, Vini Jr. no hizo otra cosa que volver a aquellos gestos de señalarse el escudo o hacer con las manos el 1-0 del resultado que marcaba en ese momento el electrónico para los suyos.

Los comentarios de Vini

La amarilla le llegó en la primera mitad tras protestar una acción en la que Rodrygo reclamó falta y que el colegiado no señaló. A partir de ahí vivió su momento más tenso y en el túnel de vestuarios, en el descanso, se montó una pequeña tangana por comentarios que hizo Vinicius. Futbolistas como Chimy Ávila o Lucas Torró los reconocieron tras el encuentro, pero a su vez también quisieron restarle hierro a un asunto que últimamente se ha desbordado.

💥"VINICIUS le ha dicho a los jugadores de OSASUNA:



'Cómo vais a ganar la Copa si SOIS UN EQUIPO PEQUEÑO'"‼️



🚨EXCLUSIVA de @alexsilvestreSZ en #ChiringuitoCopa pic.twitter.com/DDbMcgagAq — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 6, 2023

Según informó El Chiringuito, Vinicius hizo comentarios menospreciando a Osasuna y su historia, por lo que los futbolistas que dirige Jagoba Arrasate explotaron. "Me enfadó mucho lo que dijo, pero Nacho y Lucas Vázquez me dieron la razón", declaró el Chimy Ávila. "Puedes ser un buen jugador, pero si tienes el corazón negro...", añadió el delantero argentino.