Se cierra el mercado con Isco fuera de Berlín y sin novedad entre los grandes

El modesto irlandés Doherty llegó al Atlético, que vendió a Felipe al Nottingham Forest. El mayor traspaso del mercado internacional fue el pase de Enzo Fernández al Chelsea por 121 kilos.

El mercado de fichajes de invierno se cerró sin demasiadas novedades en LaLiga básicamente porque ni Real Madrid ni Fútbol Club Barcelona concretaron incorporaciones de ningún tipo, además del hecho de que Gavi pudiera, por fin, cerrar su inscripción como jugador de la primera plantilla blaugrana. El Barça acudió, de nuevo, a la justicia ordinaria, aunque LaLiga recurrió una decisión que podría convertir al andaluz en futbolista libre con posibilidad, entonces, de fichar por cualquier club.

El único movimiento importante que afectó a uno de los grandes fue la salida del brasileño Felipe, del Atlético de Madrid al Nottingham Forest, mientras que el club rojiblanco cerró el fichaje del modesto lateral derecho Matt Doherty, procedente del Tottenham inglés.

De esta manera, el Atlético ha desactivado el núcleo portugués-brasileño, formado por Joao Félix, Renan Lodi, Cunha y ahora Felipe, cuyos miembros militan ya todos en la Premier League, si bien los dos primeros regresarán en junio a la disciplina rojiblanca.

Por su parte, en el Barcelona se confirmó la marcha de Héctor Bellerín camino al Sporting de Portugal para cubrir la ausencia de Pedro Porro, que dejó el club lisboeta para formar parte del Tottenham a cambio de 45 millones de euros.

Sin embargo, una de las noticias de la jornada fue un no fichaje, concretamente el que estuvo a punto de cerrar Isco con el Unión Berlín, extraño movimiento que no se pudo concretar porque, según aseguraron fuentes del club alemán, no estaban dispuestos a sobrepasar "algunos límites". Esto no significa que el malagueño no vaya a jugar este invierno, ya que el futbolista está en paro y cualquier club puede ficharle en cualquier momento.

A nivel internacional, el bombazo del mercado llegó a última hora cuando el Chelsea confirmó que había llegado a un acuerdo con el Benfica para hacerse con los servicios de Enzo Fernández por 121 millones de euros, convirtiéndose en uno de las transacciones más millonarias de toda la historia del fútbol.

Fran García regresará al Real Madrid

Fuera del mercado de fichajes, el Rayo Vallecano y el Real Madrid cerraron el pacto por el que Fran García, canterano del club blanco, volverá al Bernabéu el próximo mes de junio, aunque permanecerá en Vallecas hasta que concluya la presente temporada.