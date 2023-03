Ancelotti confirma a Benzema en el Clásico y Xavi no ve el partido como decisivo

Los entrenadores de Real Madrid y Barcelona analizaron el Clásico de este domingo y ninguno cree que sea decisivo para el devenir del título de la Liga Santander por el que ambos pelean.

Carlo Ancelotti y Xavi Hernández, entrenadores del Real Madrid y Barcelona respectivamente, comparecieron ante los medios en las ruedas de prensa previas al Clásico de este domingo. El técnico italiano confirmó que Benzema está bien de cara al choque del Camp Nou, mientras que el culé cree que aunque ganen no será decisivo para ganar la Liga Santander.

El primero en atender a los medios fue Carlo Ancelotti. El italiano compareció en Valdebebas y se mostró confiado de cara al Clásico. "Hay que disfrutar del momento e intentar ser protagonistas en un partido importante. Si eres capaz de sacar lo mejor puedes ganar, a nivel ofensivo y defensivo", explicó Carletto. "Jugaremos de una forma ofensiva, pero sin correr riesgos", añadió.

Ancelotti fue cuestionado por el estilo del Barcelona y el italiano dio su opinión. "Los veo muy sólidos, encajan pocos goles y con un compromiso colectivo importante", comenzó diciendo. "Es difícil saber qué partido será mañana, cada uno tiene su historia. El Barça defendió mucho porque se adelantaron", comentó en referencia al choque de Copa en el que los azulgranas acabaron cerrados en su propio campo.

Ancelotti y el título que más vislumbra:



🗨️ "Los datos dicen que tenemos desventaja en la Copa del Rey, en LaLiga y donde no tenemos desventaja es en la Champions". pic.twitter.com/E1QyeBRZqf — Relevo (@relevo) March 18, 2023

Por otro lado, Ancelotti no quiere pensar que la Liga Santander se termina si no consiguen ganar el Clásico en el Camp Nou y también ha opinado que "desde el 22 de enero el equipo lo ha hecho muy bien". Respecto a Karim Benzema, "está bien", asegura el italiano. Además, ha comentado que "las dos horas antes del partido son las más complicadas" para él y desveló que Vinicius jugará en la banda izquierda, "pero con más movilidad".

Por último también habló acerca de su futuro, que continúa en el aire. "Es una evaluación que hará el club. Yo me quedaría toda la vida, pero es imposible. La decisión la tomarán a final de temporada", explicó. "Mi pensamiento es el de seguir y espero que así sea. Disfruto de cada día que el club me quiere aquí. Si quiere que esté tres meses los disfrutaré y si son tres años, también. Lo que tengo claro es que les estaré agradecido toda la vida", concluyó.

Xavi no ve favorito

Una vez terminada la rueda de prensa de Carlo Ancelotti comenzó la de Xavi Hernández en la Ciudad Condal. El técnico azulgrana lamentó la ausencia de Pedri: "Llegaba muy justo. Sabíamos que existía riesgo y se resintió. Si no estás al 100%, mejor no estar. No es una final". El que si estará es Ronald Araújo. "Es muy fuerte físicamente, rápido e intuye el desmarque del contrario. Es un defensa de talla mundial. Ha salido vencedor de los duelos con Vinicius", comentó sobre el uruguayo.

Ya mirando al encuentro Xavi espera "tener más dominio que en el último", ya que recibieron críticas por encerrarse. "Supongo que será un partido muy disputado. Los Clásicos son imprevisibles, da igual cómo llegue uno y otro", opinó. "Creo que el choque está al 50% por ciento. Puede ser un poco más para nosotros por jugar en el Camp Nou", añadió.

🔊 Xavi: "#ElClásico de mañana es una oportunidad muy grande. Dejar al Madrid con 12 puntos de diferencia no sería definitivo, pero si un paso adelante importante" pic.twitter.com/kkye94mWhE — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 18, 2023

Este será el primer Clásico de Xavi como entrenador del Barcelona en el Camp Nou y asegura estar "muy motivado". "Los Clásicos me ponen, me extra motivan. El escenario es muy bueno y tenemos esa ventaja en la clasificación", aseguró antes de hablar de la importancia del encuentro. "Ganar sería un golpe sobre la mesa, no sería definitivo porque quedan puntos y partidos difíciles por jugar", respondió.

Las preguntas sobre el caso Negreira también llegaron y Xavi no se escondió. "No hemos hablado de ello. Nos centramos en jugar", respondió al asegurar que durante su etapa como futbolista no sintió nunca que ganó por los árbitros. También respondió al Cholo Simeone, que el otro día le dio un palito. "Una cosa es el resultado y otra es el estilo. Nosotros esto último no lo vamos a cambiar", opinó.