La mujer de Lewandowski confiesa cuándo mantiene relaciones con su marido

Anna Lewandowska, esposa del delantero del FC Barcelona, habla de todo, vida sexual incluida, en un podcast que presentó en Polonia y delante del micrófono reveló varias intimidades.

Robert Lewandowski volvió a desaparecer en otro partido de los denominados grandes. El polaco del Fútbol Club Barcelona está, pese a sus 17 goles marcados en lo que va de temporada, decepcionando en su primera temporada como futbolista culé. Comenzó marcando habitualmente, pero después no ha tenido, ni de lejos, el protagonismo enorme que de él se esperaba. El ridículo del pasado miércoles ante el Real Madrid fue solo un capítulo más.

Eso es en el aspecto profesional, porque en el ámbito personal el polaco está casado con Anna Maria Lewandowska, compatriota y colega de la práctica del deporte ya que fue una habitual de la selección polaca de kárate. Lewandowska está encantada de vivir en Barcelona junto a su marido a sus dos hijas, Klara y Laura, conformando una familia muy satisfecha por haber cambiado el frío de Munich por la luz y el mar de Barcelona.

Anna Maria participó en estos últimos días en un podcast en Polonia donde fue interrogada por todo tipo de aspectos, incluidos algunos propios del campo más íntimo. Pero la mujer del delantero del Barcelona no se cortó en absoluto y reconoció, por ejemplo, que Robert y ella querían aumentar la familia: "“Así que podemos esperar un tercer hijo pronto”, concluyeron entre risas los moderadores del podcast.

El asunto fue un poco más allá cuando Anna Lewandowska desveló su momento preferido para mantener relaciones sexuales con su marido. "Resulta que estamos engendrando a nuestros hijos cuando Robert regresa del entrenamiento", contó la deportista polaca.

Momentos complicados

En términos bastante menos lúdicos, se pronunció el delantero culé en varias entrevistas registradas en los últimos tiempos en los que rememoró algunos de los peores momentos por los que pasó la pareja. "El momento más difícil de mi vida fue el aborto espontáneo que sufrió mi mujer justo antes de que arrancara la Eurocopa 2016", reconoció Lewandowski, que también recordó que la llegada al mundo de su primera hija no estuvo exenta de problemas. "Anna perdió mucha sangre. El médico dijo después que estuvo a punto de acabar mucho peor... Mientras ella luchaba, yo sostenía a Klara en los brazos y en aquel momento no me di cuenta de que el peligro era tan grande", comentó el delantero.