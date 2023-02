A Vinicius le salen nuevos defensores: Joao Félix y Dani García

El portugués del Atlético, ahora cedido en el Chelsea, se confiesa "amigo" del brasileño del Madrid y el centrocampista del Athletic Club reconoce que se pasó con él provocándole.

El nombre de Vinicius continúa en el primer plano de la actualidad deportiva. Y así seguirá estando mientras el nombre del brasileño del Real Madrid se una, además de a su brillantez y su calidad indudables, a la provocación y al escándalo. El asunto podría haber vivido su necesario punto de inflexión el pasado domingo en Mallorca, pero nadie asegura que vaya a terminar ahí.

Por ahora, sobre Vinicius han hablado casi todos, pero hoy, en As y en Marca, coinciden dos futbolistas que salen en defensa del brasileño del equipo blanco. As lleva en su portada una entrevista en exclusiva que le realiza Manu Sainz a Joao Félix en su nueva casa de Londres, a donde llegó hace un mes para jugar en el Chelsea cedido por el Atlético de Madrid.

Además de contar cómo fue su relación con Simeone y sus años en el club rojiblanco, el portugués no tiene dudas y sale en defensa de Vinicius, al que considera su "amigo". "No entiendo las críticas a Vinicius. Quizá sea porque es mejor que los demás, quizá porque hace driblings que otros no pueden, porque regatea como otros no regatean, porque es rápido como otros no son, mete goles, da asistencias. Está en muy buen momento y parece que toda la gente está en contra de él", reconoce Joao Félix, que le considera "un amigo, hablo con él y me gusta su fútbol. Es su fútbol, es divertido, me gusta y no entiendo todas esas críticas".

El jugador portugués abunda en el asunto asegurando que "no provoca. El fútbol no es solo pasar, dar patadas, correr detrás del rival, defender... Debe tener un poco de esa magia que infelizmente cada vez hay menos". Y sobre el consejo que Joao Félix daría a Vinicius, el futbolista de Viseu lo tiene claro. "Que siga haciendo lo mismo", sentencia.

La experiencia personal de Dani García

Otro futbolista que ha hablado en las últimas horas sobre toda la polémica que rodea a Vinicius ha sido Dani García y el centrocampista del Athletic Club lo ha hecho con conocimiento de causa. Lo hizo una entrevista a EUP! de Durangaldeko Telebista y en ella el futbolista vasco comenzó asegurando que el tema "me está cansando", pero seguidamente cuenta su experiencia personal. " Yo en verano hablé tranquilamente con él, ya que coincidimos, y pienso que en un momento yo también tuve algo de sobreexcitación e igual me pasé también provocándole", aseguró García refiriéndose a algunos problemas que tuvieron ambos en el encuentro que el Athletic y el Madrid disputaron la pasada temporada en San Mamés.

Los gestos de Maffeo a Vinicius. #DeportePlus pic.twitter.com/ZTKTagR9lD — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) February 5, 2023

Sobre lo ocurrido el pasado domingo en Mallorca y el comportamiento de Maffeo y Raíllo hacia Vinicius, el futbolista del Athletic reconocía que "también se han pasado, aunque él también a veces hace gestos que no debería hacer, pero luego creo que también se provoca demasiado, tanto por él por como por nuestra parte".

"Tampoco creo que él esté a gusto aunque no lo conozco, pero bueno, al final se ha visto que cuando le sacas un poco del partido el pierde un poco también, porque se calienta y a él no le hace bien sinceramente, eso es lo que yo creo", concluyó Dani García.