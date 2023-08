Lo más viral: ¡Messi tiene un guardaespaldas en la banda corriendo junto a él!

Estos días ha salido a la luz un vídeo en el que se puede ver a una persona que trabaja para Leo y le escolta en cada momento, incluso cuando está jugando partidos en el terreno de juego.

El paso de Leo Messi por Estados Unidos está teniendo de todo. El delantero argentino, flamante campeón del último Mundial masculino, que se disputó en Catar a finales de 2022, ha vivido ya de todo en Miami. Llegó y besó el santo en lo deportivo, pero todo lo que gira alrededor de su figura se magnifica y estos últimos días hemos conocido un nuevo episodio: el de su guardaespaldas.

Que Leo Messi y su familia no pueden salir solos por cualquier lugar del planeta y pasar inadvertidos no es un secreto. El atacante nacido en Rosario es uno de los rostros más famosos de todo el mundo y ya ha vivido en Barcelona, París, Argentina o en cualquier rincón que los aficionados se acerquen para sacarse una foto, llegando a generar situaciones incómodas con cientos de personas alrededor suya.

El ex del Barcelona ya vivió, junto a su familia, lo que fue causar furor en Estados Unidos cuando llegó para unirse al Inter Miami de David Beckham. Leo Messi, su esposa y sus hijos acudieron a un supermercado con toda normalidad y los aficionados comenzaron a acercarse a él para saludarle y tratar de conseguir una fotografía con el que, posiblemente, es el mejor futbolista de la historia.

El guardaespaldas de Messi lo marca mejor que los defensas de la MLS:pic.twitter.com/J0j0Up8VBP — Martinalgui (@MartinoliCuri) August 25, 2023

Pues bien, ahora se han ido conociendo detalles sobre el guardaespaldas que Leo Messi tiene en Miami. Yassine Cheuko, un ex militar que participó defendiendo a Estados Unidos en guerras como la de Irak o Afganistán, es el encargado de asegurarse que al astro argentino no le sucede nada. Además, este hombre también es especialista en MMA, artes marciales mixtas, conociendo bastantes modalidades de combate o lucha.

Marcaje al hombre

En cualquier foto de Leo Messi en Estados Unidos se puede ver en un segundo plano a Yassine Cheuko. Si el mítico '10' camina, él está detrás. Si se acerca a firmar un autógrafo o sacarse una foto, él está acechando a escasos centímetros. Si pasase cualquier cosa, el ex militar actuaría rápido para evitar que al ex del Barcelona y PSG le pudiese ocurrir algo. Y eso incluye lo que le pueda suceder sobre el terreno de juego.

El guardaespaldas de Messi.



🔔Tiene un cinturón de oro en taekwondo

🔔Experiencia de boxeo

🔔Un ex sello de la marina de EE. UU.

🔔Un maestro de los cuatro elementos, fuego, agua, aire y tierra. pic.twitter.com/mLzcyLcnMV — Eduardo Solano (@newguayork) August 25, 2023

En las últimas horas se ha hecho viral un vídeo en el que se puede ver al guardaespaldas en la banda corriendo y estando siempre a la misma altura que Leo Messi. De esta forma siempre estaría, sin entrar en el verde, haciendo un marcaje al hombre para evitar problemas. Ya ha tenido que actuar con algún espontáneo que ha saltado al terreno de juego para conocer a su ídolo.

Es cierto que no se le ha visto utilizar la violencia ni nada por el estilo, pero Yassine Cheuko tiene una misión y como ex militar quiere cumplirla cueste lo que cueste. Parece que Leo Messi está seguro con esta persona detrás, ya que no le deja solo en ningún momento.