Las reacciones a la sentencia de la Superliga: Europa se rompe

Mientras que la sentencia del TSJUE a favor de la Superliga de Florentino Pérez ha provocado una euforia desmedida en España y en Italia, fundamentalmente, en todos los ámbitos, también se han alzado numerosas voces en contra de la competición, sobre todo desde el Reino Unido y desde algunos otros clubes históricos que rechazan categóricamente participar en una competición de ese corte y salirse del paraguas protector de UEFA y FIFA. Javier Tebas, presidente de LaLiga, también ha sido muy agresivo respecto a la sentencia, como era de esperar. Éstas son algunas de las reacciones, favorables y en contra, a la sentencia.

“Desde el Real Madrid acogemos con enorme satisfacción la decisión que ha adoptado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea", indicó el presidente del Real Madrid en un video institucional. Pérez además hace alusión a “dos conclusiones”. Por un lado, “que el fútbol europeo de clubes no es ni será nunca más un monopolio”. Por otro, “que desde hoy los clubes serán dueños de su destino”. “Los clubes vemos plenamente reconocido nuestro derecho a proponer e impulsar las competiciones europeas que modernicen nuestro deporte y atraigan a los aficionados”, añadía.

El club azulgrana publicó un comunicado oficial siendo la única entidad que apostaba por el diálogo entre todos los actores. En ese escrito, aseguraba que "El FC Barcelona quiere expresar su satisfacción con la sentencia en la que se avala el proyecto de la Superliga propuesto por A22 Sports. Como una de las entidades impulsoras de la Superliga, el FC Barcelona considera que la sentencia abre la vía a una nueva competición de fútbol de máximo nivel en Europa al manifestarse en contra de la figura del monopolio en el mundo del fútbol, y quiere ofrecer una propuesta de diálogo sobre cuál debe ser el modelo de competición europea del futuro".

El Atlético que estuvo presente en la concepción del torneo, se ha posicionado claramente en contra pese a que su presidente Enrique Cerezo hace apenas dos semanas que defendió la competición públicamente. Pero ahora, el cuadro rojiblanco ha sido extremadamente duro. "La Asociación de Clubes Europeos y UEFA han creado una sociedad que hace que carezca de sentido la consideración de que UEFA es un monopolio”.

"Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, España (a excepción del Real Madrid y Barcelona), etc. no quieren la Superliga. Estamos a favor de proteger a la gran familia del fútbol europeo, las ligas domésticas y de que, a través de ellas, se consiga la clasificación para las competiciones europeas en el terreno de juego", señala el comunicado del Atlético.

El presidente de LaLiga, que compareció públicamente junto a Ceferin, presidente de la UEFA, dijo que "Expresamos nuestro máximo apoyo a la UEFA como regulador, sabemos que va adaptando las normas a la realidad social y económica que tenemos, y nuestro máximo rechazo a este modelo de competición". Además. publicó un posteo en X (antes Twitter) en el que contestaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, después de que ésta se felicitase al Real Madrid por la sentencia. "Estimada presidente @IdiazAyuso me parece que clubes de la @ComunidadMadrid como @Atleti @RayoVallecano @GetafeCF @CDLeganés y @AD_Alcorcon, no están muy de acuerdo con esta felicitación, ni tampoco @LaLiga que presido".

"La sentencia no avala la llamada Superliga europea y la Premier League sigue rechazando cualquier concepto de este tipo", dijo la competición liguera inglesa, la más importante del mundo, en un comunicado público. "Los aficionados son de vital importancia para el juego y han dejado clara una y otra vez su oposición a una competición 'disidente' que rompa el vínculo entre el fútbol nacional y el europeo".

🚨 Premier League statement on the Super League:



“Today’s ruling does not endorse the Super League — and the Premier League continues to REJECT any such concept”.



"Supporters are of vital importance to the game and they have time and again made clear their opposition to a…"