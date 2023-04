Xavi se rinde al Real Madrid y Araujo le manda un recadito a Vinicius

El entrenador del FC Barcelona no puso paños calientes a la exhibición blanca en el Nou Camp: "Hemos perdonado y el Madrid no. Le doy la enhorabuena al Madrid porque ha competido mejor".

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que la derrota por 0-4 en la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey, y consiguiente eliminación a manos del Real Madrid, se podía resumir con el hecho de que los blaugranas perdonaron en la primera parte a un Real Madrid que no hizo lo propio en la segunda. "Cuando perdonas al Madrid, el Madrid no te perdona. Una pena, teníamos ilusión en esta Copa pero estábamos jugando contra el campeón de la 'Champions', tienen un gran equipo y lo han demostrado en la segunda parte", manifestó en rueda de prensa.

Para Xavi, la eliminatoria se decide por detalles que no supieron controlar. "Nos faltó orden. El penalti fue desafortunado. Pero hicimos una buena primera parte. Pero bien, felicitar al Madrid por una gran segunda parte, compiten muy bien", señaló. "El año pasado ganamos 0-4 y no ganamos nada, este año se puede ganar la Liga y tenemos la Supercopa. Hay que cambiar el chip, recuperar a gente. Pero el resultado es abultado, está claro. Pero el equipo lo ha dado todo y en esto estoy orgulloso de los jugadores", reconoció el técnico.

"Le doy la enhorabuena al Madrid"

"Hemos perdonado y el Madrid no. Le doy la enhorabuena al Madrid porque ha competido mejor y ha sido mejor equipo, no hay excusas. El equipo ha tenido identidad durante toda la primera parte. He vivido peores noches. Y hay que recordar de dónde veníamos el año pasado", recordó Xavi, que, preguntado por Vinicius, también fue muy claro. "Me parece un futbolista extraordinario, hoy lo ha vuelto a demostrar. No quiero polémicas, no soy nadie para decirle nada, en su club ya le dirán cómo se tiene que comportar".

"Vinicius tiene que dedicarse a jugar al fútbol"

Quien se las tuvo tiesas durante todo el partido, y especialmente en los últimos minutos, con Vinicius fue Araujo. El defensa uruguayo del Barcelona considera que "Vinicius es un gran jugador, siempre lo digo. Cada vez que nos toca enfrentarnos es un duelo muy sano, pero hoy me calenté un poco", dijo en zona mixta en el Camp Nou después del 0-4 que encajó el Barça.

El ariete visitante y el defensa local vivieron un intenso mano a mano, con el pique intenso entorno a un Vini que sacó de quicio a más de un jugador azulgrana. "Estaba todo el partido hablando con la gente de fuera, calentando a los compañeros", afirmó. "Es un gran jugador, pero tiene que dedicarse a jugar al fútbol. Si se dedica a jugar al fútbol dentro de la cancha va a ser aún mejor. Me calentó porque estaba diciendo de todo a nuestra gente", concluyó el defensa uruguayo del Barcelona.