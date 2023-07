Isco reaparece en Marca: "Monchi me cogió del cuello y nos tuvieron que separar"

El malagueño lleva siete meses sin equipo, desvela un grave incidente con el director deportivo, que supuso su adiós al Sevilla, y reflexiona sobre lo que debe hacer para relanzar su carrera

Hubo un tiempo, no hace demasiado, en que Isco Alarcón era 'Magia', el sobrenombre con el que se le conocía en el vestuario del Real Madrid. Pero el malagueño cumple ahora siete meses seguidos sin equipo. De hecho, no ha tenido trabajado durante trece de últimos nueve meses, con un pequeño paso por el Sevilla tras su salida del Real Madrid. Su valor de mercado se ha desplomado hasta 5 millones de euros, cuando en 2018 llegó a alcanzar los 90 millones.

El de Arroyo de la Miel ha concedido su primera entrevista en los últimos cinco años a Marca, que hoy se apunta la exclusiva. Isco quiere volver a ser futbolista, narra los problemas que le han llevado a desaparecer del mapa y cuenta un enfrentamiento violento con Monchi, el ex director deportivo del Sevilla, como detonante de su salida de Nervión.

🚨 Isco se sincera en Marca como nunca antes:



Lee el capítulo 1 de la entrevista

Isco se ha abierto en la entrevista hablando de sus sentimientos. "No he llorado. Me da mucha pena, pero siento que tengo una carrera privilegiada, he disfrutado mucho del fútbol, he ganado muchos títulos... Este es un deporte que me apasiona, echo de menos sentirme futbolista pero voy a volver", confiesa en Marca. El malagueño salió del Sevilla y estuvo a punto de firmar por el Unión Berlín, pero todo saltó por los aires: "Llegue a Berlín con todo cerrado y en 15 minutos me cambiaron la mitad de las cosas del contrato. Me volví. Y ahí sentí que después de todo lo que había pasado necesitaba desconectar, limpiar mi cabeza".

Isco reconoce que está actualmente sometido a tratamiento mental. "Tengo ayuda psicológica para gestionar mis conflictos personales y profesionales. Tengo ganas de olvidar las malas experiencias que he tenido y de focalizarme en las buenas que están por venir", apunta.

A palos con Monchi

Isco también narró su violento episodio con Monchi, antiguo director deportivo del Sevilla, el que supuso su precipitado adiós al cuadro sevillano. "Terminé mi contrato con el Real Madrid y Lopetegui estaba en el Sevilla. Me llamaba y me decía que me quería... Al final Lopetegui es uno de los entrenadores con los que mejor he estado y mejor rendimiento he tenido. Yo tenía otras ofertas de Italia, pero consideré que era un paso bueno en mi carrera, porque es un gran equipo, jugaba Champions, estaba Lopetegui... Era una oportunidad muy bonita”, comienza.

Todo se torció una vez que Lopetegui dejó de ser entrenador sevillista. “Despiden a Julen, viene Sampaoli y bien de primeras. Pero cuando se va Lopetegui y se acerca la ventana del mercado de invierno yo veo muchas cosas raras dentro del club. Para empezar, llamaron a mi representante para buscarme una salida, sin hablar conmigo, así que, en cuanto me enteré fui a hablar con Monchi. Le dije: ‘Oye, me ha llegado esto, no sé qué pasa, no sé si me queréis, si no me queréis... Sé sincero conmigo y lo arreglamos sin problemas. Estoy a vuestra disposición”, explica.

Y continúa: "Tras esa conversación, Monchi fue diciendo que yo me quería ir, algo que no era cierto, y comenzó a llamarme cada día tanto a mí como a mi abogado atosigándonos para firmar la rescisión. Entonces fui a hablar con él de nuevo y le dije: ‘Mira Monchi, tú no estás siendo sincero ni conmigo, ni con la gente a la que le cuentas las cosas. Yo me quiero quedar y tú vas diciendo que yo me quiero ir’. Y ahí entonces hubo un poco de conflicto... Es fuerte lo que te voy a decir. Le dije que era la persona más mentirosa que me había encontrado en el mundo del fútbol y me agredió. Vino hacia mí, me cogió del cuello, nos apartamos y ya nos tuvieron que separar del todo. Como comprenderás, tras eso yo no quería seguir ahí bajo ningún concepto. Y aunque me daba pena, porque hice muy buena relación con mis compañeros y la afición me trató de maravilla, yo no podía estar a gusto en un club en el que el director deportivo me agrede y nadie se pronuncia, ni se disculpa. Ni por la agresión, ni por todas las mentiras que iba filtrando. Así que perdoné mi contrato y me fui”, finaliza.