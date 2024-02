El Santiago Bernabéu se prepara para homenajear a Sergio Ramos y a Ilia Topuria

El Real Madrid recibe al Sevilla este domingo en el partido de la jornada 26 de LaLiga EA Sports en un choque en el que ambos equipos atraviesan dinámicas muy diferentes, pero en el que habrá mucho morbo porque Sergio Ramos regresa al Santiago Bernabéu por primera vez desde que se marchó al PSG en el verano de 2021. El cuadro blanco ha preparado un pequeño homenaje al de Camas, que será antes del choque y con mucho respeto para la entidad hispalense.

El duelo entre los de Concha Espina y los de Nervión podría parecer, a priori, descafeinado porque los de Carlo Ancelotti lideran con cierta comodidad la clasificación de LaLiga EA Sports, mientras que los de Quique Sánchez Flores siguen intentando huir de la zona baja de la tabla. Pero de eso nada. Siempre que Real Madrid y Sevilla se ven las caras saltan las chispas, hay polémica, goles, etc. y en esta ocasión parece que no va a ser menos en el Santiago Bernabéu.

El encuentro llega caliente después de que el Sevilla denunciase ante el Comité de Competición la "campaña de persecución y hostigamiento" contra el colectivo arbitral por parte de Real Madrid TV, personificada, en este caso, en Isidro Díaz de Mera Escuderos, colegiado principal del encuentro, y el asturiano Pablo González Fuertes, encargado del VAR.

Pero además de esta denuncia, todos los focos estarán puestos en Sergio Ramos. Nadie duda de que el central de Camas es una leyenda del Real Madrid, pero es cierto que su salida no fue la más deseada en 2021. Pudo volver al Santiago Bernabéu con el PSG en su día, pero estaba lesionado y es ahora, cuatro años después, cuando se vuelve a reencontrar con los que fueron sus aficionados, que seguramente le reciban con mucho cariño.

"Vuelve Ramos y el Bernabéu lo va a recibir con mucho cariño por lo que ha hecho, como se merece una leyenda como él. Para mí, Sergio Ramos ha sido un capitán fantástico, un capitán de verdad: un ejemplo de personalidad, carácter y calidad. He tenido la suerte de tener capitanes como él, como Maldini, como John Terry, y esto ayuda mucho a tener un buen ambiente en la plantilla", dijo Carlo Ancelotti en la rueda de prensa.

Otro de los grandes protagonistas de la noche en este Real Madrid - Sevilla será Ilia Topuria, que hace una semana se proclamaba campeón del peso pluma de la UFC en California tras un K.O. en el segundo asalto. Hace unos días el luchador confesó que este domingo haría el saque de honor en el Santiago Bernabéu y que le hacía mucha ilusión conocer al presidente de la entidad blanca Florentino Pérez.

Además, ya ha repetido en varias ocasiones que espera poder pelear en el Santiago Bernabéu, por lo que Ilia Topura va a saborear un anticipo de lo que será, si llega el día, cuando pelee en el estadio de su Real Madrid. El hispano georgiano espera que pueda ser contra Conor McGregor, al que ya ha retado varas veces esta semana desde que derrotó a Alexander Volkanovski.

Ilia Topuria se queda con un jugador del Real Madrid para un combate ⬇️



🗣️ "Con quien más parecido me he visto desde pequeño y he admirado es a @SergioRamos".



⚽ Ambos coincidirán este domingo en el Bernabéu, donde 'El Matador' hará el saque de honor del #RealMadridSevillaFC. pic.twitter.com/zqQFNKHKqk