Cumbre de mercado en el Madrid provocada por Benzema y Modric

La posible salida de los dos jugadores con destino Arabia cambia la planificación madridista. Florentino Pérez se reúne hoy con Ancelotti para enderezar un futuro sin sus dos históricos

El terremoto provocado por los cada vez más insistentes rumores de que Karim Benzema ha decidido no renovar por el Real Madrid para marcharse a jugar a Arabia Saudí a los que se han añadido hoy los de Luka Modric parece no tener fin. La planificación deportiva madridista, que pasaba por la renovación del francés y el croata y la llegada del centrocampista inglés Jude Bellingham, parece ahora un periódico de hace tres meses, totamente demodé. Por ese motivo hoy jueves ha sido convocada una reunión de urgencia en la cúpula madridista para decidir qué hacer. Florentino Pérez, presidente de la entidad, José Ángel Sánchez, su director ejecutivo, y Carlo Ancelotti, entrenador del primer equipo, son tres de los citados. No se descarta la presencia de Benzema y Modric en algún momento de la misma.

Son tiempos de zozobra en la Casa Blanca, porque la planificación inicial del próximo curso quedará repentinamente coja si se marcha Benzema. Karim no ha comunicado de momento su decisión al club, nadie conoce si su primera opción es renovar o si por el contrario ya decidió marcharse, pero precisamente eso ha provocado que el Real Madrid se ponga en lo peor. Lo mismo sucede con Modric, según anticipó OK Diario. En Arabia, Benzema cobraría 100 millones de euros netos por temporada (lo que en diez años en el Real Madrid) y además le garantizan dos campañas de contrato. Imposible competir contra esas cifras. Lo mismo sucede con Modric: mismo salario y tres años de contrato. Insostenible para el Real Madrid.

Benzema y Modric serán los platos principales del menú de esta reunión de urgencia, pero los entrantes no estarán mal. El club ya sabe que Marco Asensio ha decidido no renovar y tiene que apostar por su sustituto: si Dani Olmo (con quien ya hay acuerdo, pero toca negociar su precio con el Leipzig) o Brahim Díaz (que debe regresar de su periplo milanista pero el conjunto rossonero podría quedarse a título definitivo al futbolista abonando 22 millones de euros) son los que más opciones tienen.

Pero hay más. Kroos debería continuar. Sin embargo, la posible marcha de Benzema y Modric y los rumores acerca de que Bellingham debería pasar por quirófano para recuperarse de una lesión de rodilla han provocado que ahora mismo desembolsar entre 100 y 120 millones de euros por el del Dortmund parezcan una boutade más que una necesidad real, porque las prioridades son otras.

Mendy, en venta

Ceballos y Nacho meditan su continuidad mientras que Odrioz0la y Lunin ya le han comunidado a club su decisión de que escuchen ofertas por ellos. Vallejo y Hazard, salvo sorpresa, continuarán en la entidad agotando sus contratos. Y también hay que decidir qué hacer con Ferland Mendy, el jugador que el club había decidido poner en el mercado para hacer efectivo y poder salir al mercado. Porque las alternativas al carrilero francés son dos: Valverde y Vinicius. Demasiada tela.