Laporta quiere poner una pegatina en el coche de Sainz y así reacciona el piloto

El piloto madrileño se encuentra participando en el Rally Dakar 2024 en Arabia Saudí y el presidente del Barça aprovechó para hacerle una visita antes de la final de la Supercopa de España.

Carlos Sainz se encuentra ahora mismo participando en el Rally Dakar 2024 que terminará en unos días, pero en la jornada de descanso en esta dura prueba que se está celebrando en Arabia Saudí recibió la visita de Joan Laporta. El presidente del Barcelona aprovechó para intentar convencerle para que ponga una pegatina con el escudo del club azulgrana en su Audi, pero el piloto español, que es socio de honor del Real Madrid, se negó rotundamente.

Rafa Yuste y Joan Laporta visitaron a Carlos Sainz y durante la charla que mantuvieron con el piloto enseñándole su monoplaza al vicepresidente deportivo y al presidente del Barça cayó un comentario del máximo dirigente del cuadro culé. "¿Qué te parece poner una pegatina del Barça en el coche?", preguntó el directivo, que no se esperaba la respuesta del madrileño, que quiere pelear por ganar el Rally Dakar 2024.

¡LAPORTA, presente en el DAKAR!



Incluso le piden a Carlos Sainz oficial poner una pegatina del Barça en el coche.





"Daros un abrazo, irme a cenar con vosotros y todo eso vale. Pero eso no. Eso que me pides… También te digo que no soy anti Barcelona", respondió un Carlos Sainz que hace unos días fue cazado insultando a Pedro Sánchez, presidente del gobierno español. Obviamente Joan Laporta ni Rafa Yuste se esperaban que el piloto español accediese a tal proposición, ya que el veterano conductor es un reconocido madridista y recibió el reconocimiento del Real Madrid, que lo nombró socio de honor.

VÍDEO | Sainz agradece la visita de Laporta, pero este domingo tiene claro con quien va...

"Lo sé", le dijo Joan Laporta, a la vez que Rafa Yuste le decía a Carlos Sainz que le apreciaban muchísimo. Además, el presidente del Barcelona advirtió al piloto madridista que esperan poder revalidar el título en la final de la Supercopa de España 2024 que se juega este domingo en Riad, Arabia Saudí. "Aspiramos a repetir lo que hicimos el año pasado, que fue un gran espectáculo futbolístico. Vamos a luchar por ganar la final", comentó el máximo mandatario de la entidad culé..

La gran final

Joan Laporta se encuentra en Arabia Saudí por la Supercopa de España 2024. El pasado jueves el Barcelona se impuso por 2-0 a Osasuna en la semifinal disputada en el Al-Awwal Stadium y sacó el billete para jugar la gran final contra el Real Madrid, que el día anterior había ganado al Atlético en la prórroga por 5-3 en un derbi apasionante.

VÍDEO | Laporta visita el Dakar con la vista puesta en la Supercopa.

El Real Madrid, vigente campeón de la Copa del Rey, y el FC Barcelona, actual campeón de LaLiga EA Sports, se enfrentarán en el estadio Al-Awaal de Riad por el título de la Supercopa de España, en una final en la que los blancos buscan revancha por el trofeo perdido la temporada pasada y los azulgranas, postularse como un candidato fiable a todo este curso.

La Foto. Laporta y Florentino juntos en la embajada



Mañana estarán en el palco después de un año sin verse





Un año después del encuentro en el que los de Xavi Hernández conquistaron frente a los de Carlo Ancelotti su decimocuarto título supercopero (3-1), los dos grandes vuelven a encontrarse en la capital saudí con el primer título del año en juego, un trofeo que podría reforzar la confianza del ganador para lo que resta de campaña.