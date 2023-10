Al monstruo Bellingham ya le comparan con Zidane... y con Di Stéfano

El golazo maradoniano de Jude en el Diego Armando Maradona pone al madridismo a sus pies. Sus números son demoledores: ocho goles y tres asistencias en nueve partidos de blanco

Corría el minuto 34 de partido en el Stadio Diego Armando Maradona. Bellingham recibió un balón en tres cuartos de cancha, comenzó a sortear rivales con el balón pegado al pie, se coló en el área del Nápoles, encontró un espacio y fusiló a Alex Meret para hacer el momentáneo 1-2 de un partido que acabó 2-3 y que supuso el segundo triunfo en dos jornadas del Real Madrid en la fase de grupos de la Champions, lo que le deja aproado hacia los octavos de final.

El gol fue tildado, no podía se de otro modo, de 'maradoniano'. Allí, en la celeste casa del Pelusa, Jude, Hey Jude, abrió el tarro de las esencias. Pero el propio Bellingham bajó el suflé de tan magno calificativo en los micrófonos de Movistar Plus: "Es un poco demasiado. La calidad de Maradona era mucho más que la mía. Quería contribuir en la manera de Jude en vez de la de Maradona". Pero la comparativa con Zidane sí eera mucho más obvia, y no sólo porque comparten dorsal madridista, ese 5 inmaculado.

I can’t stop watching this Jude Bellingham goal. pic.twitter.com/EGo3fdjkjN — TC (@totalcristiano) October 4, 2023

Bellihgam, a sus 20 años, ha dado un salto cualitativo en su temporada de debut con el Real Madrid respecto a su papel en el Dortmund. En el Bernabéu ha asumido el protagonismo, especialmente en la produdcción goleadora, anotando ocho goles y repartiendo tres asistencias en sus nueve partidos de blanco. Detrás aparece la nueva responsabilidad táctica que le ha otorgado Carlo Ancelotti, quien ha alterado su dibujo para dar al inglés más libertad por detrás de los delanteros. Eso le convierte en el epicentro de la creación, donde acelera la jugada y rompe cortinas defensivas a una distancia lo suficientemente cercana al área como para pisarla con peligro. Como hacía Zidane.

Tal ha sido la adaptación de Bellingham al nuevo dibujo de Ancelotti, cuyo olfato táctico ha vuelto a quedar de manifiesto con esta inteligente maniobra, que el inglés se ha convertido en el mediapunta de referencia del equipo, sentando en el banquillo ni más ni menos que a un Balón de Oro e inspiración del madridismo y del propio Jude, Luka Modric.

Relaño: "Gol de Di Stéfano"

Pero en el Maradona, potenció la comparativa con Zizou y su todocampismo ya pone sobre la mesa otro nombre de santoral futbolero. “Bellingham, un jugador que de medio campo para adelante empieza a recordarme seriamente a Di Stéfano. De maneras elegantes en el trote y el manejo del balón, pero fiero e incansable en la disputa. Mitad artista, mitad guerrero. El juego de ataque se organiza en torno a él, pero aunque esté siempre en el origen de la jugada no renuncia a terminarla”, publica Relaño en el AS. Bellingham son palabras mayores. Muy mayores.