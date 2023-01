Están que trinan: la razón por la que el Atleti está indignado con el Madrid

De cara al choque de cuartos de la Copa del jueves en el Bernabéu, el club blanco solo facilitará 334 entradas para socios rojiblancos, pese a que la demanda superaba las 4.000 localidades.

El Atlético de Madrid está que trina con su vecino del norte de la capital. El equipo rojiblanco jugará en el estadio Santiago Bernabéu el partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey. El encuentro está fijado para la noche del próximo jueves y, como es lógico, ha levantado una gran expectación en las hinchadas de ambos clubes.

Como es pertinente en estos casos, el Atlético de Madrid abrió, nada más conocer el resultado del sorteo y que el único partido de la eliminatoria se celebraría en el Bernabéu, una lista de inscripción para conocer el número de socios rojiblancos que querrían acudir al encuentro. Esa cifra es de, exactamente, 4.022 aficionados colchoneros interesados. Pues bien, el Real Madrid ha anunciado que solo cederá al Atlético 334 localidades.

A diferencia de lo que ocurre en las competiciones europeas, en torneos nacionales ningún equipo está obligado a destinar un número concreto de entradas a sus rivales. Eso, unido a que el aforo del Bernabéu sigue restringido a la espera de la conclusión de las obras, ha provocado esta medida y la consiguiente indignación del Atlético de Madrid y de sus socios.

Por lo tanto, el club rojiblanco repartirá las localidades en función de la antigüedad de los socios, si bien, para facilitar que varios socios puedan ir juntos al partido, ofrece la posibilidad de que un máximo de seis se agrupen, tomándose como fecha de inscripción como socio la media de todos ellos.

Marcos Llorente, baja para el derbi por lesión

Siendo mala, la anterior no es la peor noticia que han recibido hoy los aficionados del Atlético de Madrid, ya que Marcos Llorente no podrá jugar en el Santiago Bernabéu. El futbolista madrileño no pudo acabar el partido del sábado ante el Real Valladolid y ahora se ha sabido que sufre una lesión muscular de bajo grado en los aductores. Una auténtica lástima para el Atlético de Madrid porque Llorente estaba siendo, en los últimos encuentros, uno de los jugadores más destacados del equipo que entrena Diego Simeone.