Así fue el emocionante homenaje de despedida del Atlético a Virginia Torrecilla

La futbolista del conjunto colchonero está viviendo sus últimos días como rojiblanca y ya disputó su último encuentro delante de su afición, que le brindó un acto de despedida muy emotivo.

Este viernes el Atlético de Madrid vivía uno de los momentos más emotivos de su historia. Virginia Torrecilla se despedía del equipo femenino delante de los aficionados colchoneros y la entidad preparó un adiós muy emotivo para la centrocampista. Y es que, aunque sólo ha estado cuatro años con los rojiblancos su paso ha dejado huella y se ha convertido en una persona muy querida a la que toda la afición, equipo y gente del club ha acompañado durante ese tiempo que estuvo peleando contra el cáncer.

El Atlético de Madrid femenino se enfrentó este viernes al Granadilla Tenerife en el Centro Deportivo que los rojiblancos tienen en Alcalá de Henares. Las colchoneras se impusieron con un cómodo 4-0 a las canarias gracias a los goles de Bárbara Latorre, Marta Cardona, Eva Navarro y un tanto de Thais Ferreira en propia meta. Este resultado podría suponer una auténtica fiesta, más aún sabiendo que era el último partido en casa de la temporada, pero había otra protagonista: Virginia Torrecilla.

Hace unos días la centrocampista y el Atlético de Madrid informaban que separarían sus caminos cuando acabase la temporada, por lo que el de este viernes era el último partido que Virgina Torrecilla jugaría como local defendiendo la elástica colchonera. Esto suponía, también, que era la última oportunidad para despedirse de los aficionados, aunque es verdad que este domingo también se le hará un homenaje en el Metropolitano cuando los pupilos de Simeone se midan a Osasuna.

Una vez llegó el pitido final del encuentro llegó ese esperado homenaje para Virginia Torrecilla. "Virginia ha permanecido cuatro temporadas en nuestro Atlético de Madrid, siendo un ejemplo de constancia, superación y vida". Esta fue la forma en la que el speaker colchonero presentaba a la centrocampista en un acto en el que tanto sus compañeras como las jugadoras del Granadilla le hicieron un pasillo y la mantearon.

Y es que el caso de Virginia Torrecilla conmocionó al mundo del fútbol. En 2020 le diagnosticaron un tumor cerebral y mientras luchaba contra la enfermedad tuvo que estar alejada de los terrenos de juego. En todos los estamentos del Atlético de Madrid se volcaron con ella y finalmente consiguió vencer a la enfermedad y volvió a vestirse de corto, recibiendo multitud de homenajes, como el de la Supercopa de España ante el Barcelona.

Una emotiva despedida

Virginia Torrecilla agarró el micrófono en Alcalá de Henares y se dirigió a toda la afición y a sus compañeras. "Quería dar las gracias a todas las personas que han estado conmigo este tiempo. Son cuatro años y después de todo lo malo, se me ha pasado tan rápido. Jamás hubiera pensado que este momento llegaría", dijo emocionada. "Cuando enfermo, a las primeras personas que se lo digo es a Carmen Menayo y Lola Gallardo. Me dijeron que no bromease. Les dije que no, que tenían que venir a por mí porque no podía coger el coche", añadió.

También atendió a los medios de comunicación y continuó agradeciendo: "Volví a ser futbolista por el Atleti. Quería quedarme aquí porque quería volver a ser la que era y dárselo a ellos, pero no ha podido ser". Por otro lado, aún le queda la opción de ganar un título más, la Copa de la Reina. "Me acuerdo cuando la levanté calva. Me encantaría volver a levantar una copa con el Atleti con pelo", concluyó.