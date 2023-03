Sigue el calvario para Neymar: el brasileño dice adiós a la temporada

El futbolista del PSG será operado del tobillo y ya no jugará hasta la próxima campaña. Desde que llegó a París se ha perdido 1 de cada 3 partidos de su equipos debido a continuas lesiones.

Parece una maldición y puede que lo sea. Llega el mes de febrero y Neymar sufre una lesión, casi siempre, de tobillo. Este año sucedió lo mismo, el pasado día 19 en el partido ante el Lille se torció exageradamente su tobillo derecho, pero el problema es de gravedad. El brasileño tendrá que pasar por el quirófano y no volverá a jugar en la presente temporada.

En un principio, no parecía para tanto y, de hecho, Neymar estaba apurando sus posibilidades para llegar al partido de vuelta de los octavos de la Champions frente al Bayern, pero el exjugador del Barcelona ha recaído y no queda otra solución que ser operado, con un tiempo de recuperación estimado entre tres y cuatro meses apartado de los terrenos de juego.

I'll come back stronger 🙏 pic.twitter.com/VBTH9MME02 — Neymar Jr (@neymarjr) March 6, 2023

"Volveré más fuerte", fue el mensaje que escribió el propio Neymar cuando supo que en la clínica ASPETAR, de Doha, ya le estaban esperando y que, de esta forma, se esfumaba otro año más en el PSG.

Desde que el brasileño dejó el Barcelona en los últimos días del mercado de fichajes del verano de 2017 con destino a París, ha sufrido un total de 20 lesiones y ha estado de baja, aproximadamente, un tercio de los días que tenía que estar activo. De hecho, Neymar no ha podido disputar al menos un partido en cuatro de las seis eliminatorias de octavos de final que ha afrontado el PSG desde que pagara 222 millones de euros al Barcelona para ficharlo.

Según ha informado L’Équipe, el reconocimiento médico que se llevó a cabo en la llegada del brasileño a París le detectó un problema en el pie derecho que muy bien probablemente tendría que haber acabado en el quirófano, pero no fue así y los dirigentes cataríes del club seguro que se han arrepentido. De hecho, la apuesta en las últimas temporadas no ha sido ni mucho menos la continuidad de un Neymar que se agarra al contrato firmado y que no tiene ninguna intención de salir del club que le paga 40 millones de euros netos por campaña.

Sin Neymar, uno más para defender

El único "beneficiado" por la lesión de larga duración del brasileño es, curiosamente, el propio equipo. Sin Neymar, el PSG defiende con uno más y Galtier, su entrenador, no tiene ningún problema para poner en liza un esquema de tres centrales, su preferido y el que mejores réditos le ha dado en la, por ahora, más que irregular temporada del cuadro parisino.