El brutal acta del Nástic-Málaga: del "tu hijo va a morir" al "ojalá os matéis"

El colegiado del encuentro que supuso el ascenso del conjunto andaluz recogió los insultos y amenazas de diferentes miembros del club catalán, que cargaron duramente contra él tras perder.

El Málaga ascendió este sábado a LaLiga Hypermotion, la categoría de plata del fútbol español, con un empate (2-2) en la vuelta del playoff final contra el Nàstic de Tarragona, gracias a un gol de Antonio Cordero en el minuto 121. Este tanto desató la locura en el conjunto andaluz y toda la atención se centró en ellos, pero horas después se ha desvelado con el acta arbitral todo lo que tuvieron que pasar los colegiados del encuentro.

GOL DEL MÁLAGA EN EL ÚLTIMO MINUTO DE LA PRORROGA PARA ASCENDER 😭



pic.twitter.com/OWQkez2Xcj

El jugador de 17 años cazó un balón suelto en el área para hacer el tanto del ascenso, tras el 2-1 de la ida en La Rosaleda, en el Nou Estadi Costa Daurada. El conjunto catalán había forzado la prórroga con el 1-0 de Godoy y, en el tiempo extra, Santamaría terminó de dar la vuelta a la eliminatoria para los catalanes. Sin embargo, el Málaga tiró de épica con dos goles en la segunda mitad de la prórroga. Dioni hizo el 2-1 y Cordero fue quien llevó a los andaluces al fútbol profesional un año después de su descenso a Primera RFEF.

Así está el Aeropuerto de Málaga a las 5:30 de la mañana.



La mareona loca de malaguismo va a recibir al @MalagaCF con TODOS los honores tras el ASCENSO a LaLiga Hypermotion.



Imágenes que van a dar la vuelta a todo el mundo. Qué puto orgullo 🤍💙

Lo vivido por los malagueños fue espectacular y tanto los jugadores como los aficionados que se desplazaron hasta Tarragona lo disfrutaron intensamente. La ciudad andaluza también estaba de fiesta porque el Málaga volvía al fútbol profesional después de años a la deriva y la ilusión de los hinchas se pudo ver con imágenes espectaculares de miles de personas esperando en el aeropuerto la llegada de los jugadores a las 5.30 de la mañana.

El acta arbitral

La alegría malagueña no ha podido eclipsar ni esconder lo que ha sucedido tras acabar el partido. El árbitro principal, Mallo Fernández, ha escrito en el acta que un trabajador del Nástic empujó por las escaleras a uno de sus asistentes, pero no hubo que lamentar ninguna lesión. Además, tuvieron que encerrarse en el vestuario ante la avalancha de gente que fue a por ellos y golpeaban la puerta violentamente, de los cuales habría directivos y propietarios del club, ya que la seguridad no pudo hacer nada para retirarlos de allí.

🗣️ Mallo Fernández, árbitro del Nástic-Málaga, ha reflejado insultos terribles en el acta del partido. pic.twitter.com/g7KyumxVp2 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 23, 2024

Por si el acoso este fuera poco, en el acta el colegiado ha señalado algunas de las frases que le espetaron entre jugadores y trabajadores del Nástic. "Vais a morir", "tu hijo va a morir", "ojalá os matéis" o "que muera vuestra puta familia", además de diferentes amenazas de que les iban a agredir o que salieran de los vestuarios "si tienes huevos".