El candidato sorpresa que aparece en la lista de favoritos para dirigir a Brasil

Tite dejó el puesto de seleccionador de la canarinha después del fiasco de Catar y Luis Enrique aparece ahora entre los preferidos para sustituirle al frente de los pentacampeones.

Concluyó el Mundial de Catar y el puesto de seleccionador de Brasil es uno de los más apetecibles del fútbol planetario. Tite se despidió de la canarinha después de dos derrotas consecutivas en cuartos de final, en Rusia frente a Bélgica y en Doha ante Croacia por penaltis, dos situaciones muy cercanas al fracaso ya que en ambas convocatorias mundialistas, Brasil se presentaba como una de las máximas candidatas al ganar un sexto título, que se le resiste desde 2002 en Corea y Japón.

La Confederación Brasileña de Fútbol está buscando al candidato ideal para ocupar el puesto de seleccionador del país. En realidad, Tite anunció hace meses que dejaría el banquillo, por lo que los nombres comenzaron prácticamente al momento. El primero que surgió fue el de Pep Guardiola, al que se le llegó a hacer una oferta cercana a los 12 millones de euros por temporada hasta el próximo Mundial, pero el catalán acabó renovando por el Manchester City.

Otro nombre que surgió fue el de Carlo Ancelotti, que tiene contrato con el Real Madrid hasta el mes de junio de 2024. El italiano apenas se hizo eco del interés de Brasil y reforzó su compromiso con el club blanco. "Si el Madrid no me echa, yo no me muevo de aquí", aseguró el campeón de la Champions League.

Sin embargo, uno de los candidatos sorpresa que han aparecido en los últimos días ha sido Luis Enrique. El último seleccionador español, que se despidió del combinado nacional en Catar tras perder en octavos frente a Marruecos, tendría opciones de dirigir a la selección más laureada de la historia. En su charla con Ibai Llanos, el entrenador asturiano reconoció estar con muchas ganas de volver a entrenar, aunque parecía más dispuesto a hacerlo con un equipo que volver a dirigir a una selección. Pero todo podría cambiar si el ofrecimiento llega desde una selección pentacampeona del mundo y con un caudal infinito de talento joven como la canarinha.

Tuchel y Gallardo, otras opciones

Además de Luis Enrique otros nombres que podría estar ligados con el banquillo brasileño serían el de Tuchel, el técnico alemán que fue despedido del Chelsea al comienzo de la presente temporada, e incluso Marcelo Gallardo, ex de River, aunque su nacionalidad argentina sería un obstáculo definitorio para ser elegido.