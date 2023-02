Los vecinos de Neymar se hartan del brasileño y le denuncian por este motivo

Desde Francia se están haciendo eco de un nuevo problema creado por Neymar. Las continuas fiestas del extremo brasileño en su casa, en la localidad de Bougival, ha hecho que sus vecinos exploten por el ruido que generan hasta altas horas de la madrugada, evitando así que haya un clima relajado para poder descansar por las noches.

Esta información desvelada por Le Parisien habla acerca de la última fiesta de Neymar, que ocurrió el pasado 5 de febrero cuando el atacante brasileño del PSG decidió celebrar su cumpleaños. "No era solamente el ruido. Era molesto", expresó el alcalde de la localidad de Bougival Luc Wattelle, que es uno de los vecinos afectados por las fiestas organizadas por el ex del Barcelona.

Esta fiesta por el cumpleaños de Neymar ha sido la gota que ha colmado el vaso y los vecinos no dudaron de llamar a la policía francesa por el ruido que salía desde la casa de Neymar y por, obviamente, el volumen de la música que tenía puesta para amenizar la celebración a sus invitados.

La fiesta que ha hecho explotar a los vecinos de la localidad de Bougival no es un caso aislado. Tanto el alcalde Luc Wattelle como el resto de las personas que viven cerca de la casa de Neymar tienen que aguantar que el ex del Santos constantemente realice fiestas que les moleste por las noches cuando intentan descansar.

Esta información habla también de otra fiesta que incordió bastante a los vecinos. Cuando el PSG se proclamó campeón de la última Ligue1 a Neymar no se le ocurrió otra cosa que celebrar el título con sus más cercanos en su propio domicilio, extendiéndose esta 'reunión' hasta altas horas de la madrugada.

🔵"Attention les voisins, ça sent la fête chez Neymar"



Après des fiestas à répétition, des habitants de son quartier à Bougival (Yvelines) et le maire @LucWattelle en ont assez. On vous raconte.



➡️https://t.co/g5LFhY4kYW par @sebastienbirden @leparisien_78 @le_Parisien_PSG #PSG pic.twitter.com/gpvgCQhzaJ