Un ex jugador del Barça desvela una norma que puso el club respecto a Leo Messi

Jean Clair Todibo, antiguo futbolista de la entidad azulgrana, ha dicho en una entrevista lo que era prácticamente una ley para todos los jugadores de la plantilla en relación al argentino.

Por todos es conocida la clase y la calidad de Leo Messi. Lo ha demostrado allá donde ha estado, ya sea en el Barcelona, PSG, selección argentina o, ahora mismo, en el Inter Miami de la MLS que es propiedad de David Beckham. Sus clubes siempre le han dado un trato preferencial debido a su importancia y ahora, un ex del conjunto culé, ha sorprendido a todos al desvelar una norma que había en la entidad para cuidar al delantero nacido en Rosario.

Ya hace tres años que Leo Messi abandonó el Barcelona para iniciar su carrera en el PSG, pero el rosarino sigue siendo parte del club azulgrana, ya que Joan Laporta y desde el propio Barça se encargan de recordarle continuamente. En París no triunfó en sus dos años en el Parque de los Príncipes y pudo regresar a la Ciudad Condal, pero finalmente emprendió una nueva aventura en Estados Unidos para ir encarrilando el final de una carrera plagada de éxitos en la que destacan sus ocho Balones de Oro y el Mundial que consiguió con la albiceleste en Catar.

"A Lewandowski lo volví a gambetear a propósito. Porque yo cuando gané el Balón de Oro sentía de verdad lo que dije sobre él. Y que él hable de la manera que habló, la verdad que me molestó"



Lionel Messi

Uno de los que fue su compañero, aunque no todo el mundo lo recordará por el papel intranscendente que tuvo en Can Barça, fue Jean Clear Todibo, que se encuentra militando ahora en el Niza y se ha convertido en estas temporadas en un defensor al que mira toda Europa. El zaguero, que llegó al Barcelona a cambio de un millón de euros, ha concedido una entrevista en la que fue cuestionado por su paso por el Camp Nou y lo que era compartir vestuario con Leo Messi.

La norma del Barça con Messi

"En Barcelona no nos permitían tocar a Leo Messi en los entrenamientos", desveló Jean Clair Todibo en la entrevista concedida a Ligue1 Show. "Suena descabellado, pero es cierto. Teníamos que tener cuidado", siguió comentando el defensor del Niza mientras desvelaba esta norma que estaba impuesta en el club blaugrana para proteger a la gran estrella del equipo.

Todibo desvela la 'norma' que tenían en Barcelona con Messi: "Suena descabellado, pero es cierto. Teníamos que tener cuidado"

Pese a lo inverosímil que pueda sonar, Jean Clair Todibo no se extrañó al recibir esas instrucciones. "Es normal, es el mejor y no quieres que se lastime", respondió el ex futbolista del Barcelona que, aunque compartió vestuario con el argentino, tampoco tuvo mucha influencia en el equipo. Y es que apenas jugó 5 partidos con la elástica culé y, a pesar de ser una de las grandes promesas del fútbol europeo, no tuvo las oportunidades suficientes, pero ahora ya ha encontrado su sitio y no es de extrañar que próximamente dé un paso más en su carrera al firmar por algún gigante del viejo continente.