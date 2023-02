Pedri vuelve a hacer de Lewandowski para dejar al Real Madrid a 11 puntos (0-1)

El Barcelona volvió a ganar por la mínima y, una vez más, fue el centrocampista canario el que anotó el único tanto del choque. Ronald Araújo dio un recital defensivo secando a Yeremy Pino.

El Barcelona se impuso por 0-1 al Villarreal en otro partido en el que Pedri fue el goleador. El canario le está cogiendo el gusto a esto de marcar y a los de Xavi Hernández a ganar por una diferencia mínima. Además, Ronald Araújo firmó un partidazo para dar contundencia a la zaga culé, siendo una auténtica pesadilla para Yeremy Pino durante todo el choque.

Los hombres de Xavi Hernández visitaban un campo complicado como es el del Villarreal para aprovechar que el Real Madrid tenía su partido aplazado de esta jornada para poder dormir a 11 puntos por encima de los merengues. Los futbolistas del Barça lo consiguieron, pero tendrán que esperar al miércoles cuando los de Concha Espina disputen ese encuentro pendiente frente al Elche para ver cómo queda realmente la clasificación.

Con Sergio Busquets lesionado en el último partido del Barcelona Xavi Hernández no tuvo muchas dudas de colocar a Kessié por el capitán. El ex del Milan formaba en la medular con Pedri, Gavi y Frenkie de Jong. Lewandowski y Raphinha actuaban como hombres más adelantados y por delante de Ter Stegen estaban Koundé, Araújo, Christensen y Balde.

El partido comenzó con bastante intensidad y con Lewandowski mandando el primer aviso. Pedri dejó solo al polaco ante Pepe Reina y el guardameta del Submarino pudo detenerle el disparo en el mano a mano. Más adelante lo volvería a intentar, y otra vez su ex compañero en el Bayern metió una mano salvadora para negarle el tanto al atacante culé.

Que levante las manos el autor del gol 🤓 pic.twitter.com/oos3ettLPV — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 12, 2023

Con ambos equipos presionando bastante arriba llegó un robo de Koundé que sería clave. Varios toques terminaron con Pedri tirando una pared con Lewandowski y el canario acabó abriendo la lata antes del minuto 20. Se intercambiaron los papeles y el ex de Las Palmas sigue demostrando que mantiene un idilio con el gol.

El Villarreal rondaba el área de Ter Stegen, pero la defensa del Barcelona se hacía fuerte, una de las claras mejorías de este equipo desde que arrancó el curso. Aún así, el Submarino tuvo la última ocasión del primer tiempo al aprovechar un fallo de Pedri, pero que Morales estrelló en el lateral de la red cuando se plantó solo ante el germano.

La nota negativa de la primera parte, sin duda, fue la lesión de Coquelin. El centrocampista del Villarreal se fue en camilla y entre lágrimas tras sufrir una torcedura de rodilla. En el segundo tiempo los de Quique Setién salieron a intentar morder, pero más o menos la tónica del encuentro continuó siendo la misma, aunque esta vez Hernández Hernández estuvo más predispuesto a enseñar cartulinas amarillas.

Araújo, infranqueable

El Submarino incomodó más al Barcelona y Christensen y Araújo volvieron a tener que esforzarse para que ni Pino ni Morales pudieran encontrar una posición buena para empatar el choque. El delantero canario del Villarreal soñaría hoy con el uruguayo, seguro. Además, el Barça seguía teniéndolas, pero tampoco encontraban la fórmula para poder batir a Pepe Reina.

FIJAROS COMO CELEBRA ARAUJO LA SALVADA!!🥹❤️ pic.twitter.com/tFj5s7SQT7 — Guti (@gutiifcb) February 12, 2023

Los cambios llegaron a partir del 80’, pero el marcador no se movería. En gran parte porque el Barcelona no fue capaz de crear nuevas ocasiones y porque Araújo continuó dejando seco a un Yeremy Pino al que no dejaba ni respirar. Y cuando el canario se liberó de él fue para meterse en fuera de juego y que se le anulara un gol a Chukwueze. Hernández Hernández señaló el final del partido y el cuadro azulgrana se lleva tres puntos para dormir a once por encima del Real Madrid.