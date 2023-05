Asensio, a punto de ser el primer futbolista que se irá del Madrid este verano

El atacante balear acaba su contrato el próximo 30 de junio y no ha renovado su contrato, por lo que quedará libre y podrá elegir el destino que quiera tras 7 años en el Santiago Bernabeú.

El Real Madrid de la temporada 2023-24 comienza a tomar forma. Mucho se habla sobre los fichajes de futbolistas como Jude Bellingham o, incluso, el rumor de la llegada de Harry Kane al Santiago Bernabéu, pero también deberán salir otros jugadores y algunas de esas marchas pueden ser dolorosas, como la de Marco Asensio, que no ha aceptado la última oferta de renovación y su futuro parece que estará lejos de la capital de España.

En el Real Madrid siguen trabajando en las renovaciones de los futbolistas que terminan sus contratos el próximo 30 de junio. Mariano Díaz es el único con el que no se cuenta en el club de Chamartín, pero con el resto de jugadores se tiene la esperanza de que puedan continuar. Veteranos como Karim Benzema, Luka Modric y Toni Kroos apuntan a continuar defendiendo la elástica blanca, pero existen más dudas con tres españoles: Dani Ceballos, Nacho Fernández y Marco Asensio.

En el caso de Benzema, Modric y Kroos las renovaciones parece que están hechas, pero aún no se han hecho oficiales. Nacho Fernández estaba valorando sus opciones, ya que no quiere seguir siendo considerado como el cuarto central. Dani Ceballos continúa en esa línea de no ser titular en los partidos importantes y con Marco Asensio sucede algo parecido al utrerano, ya que ahora mismo el tridente de confianza de Ancelotti es el formado por Vinicius, Rodrygo y Karim.

Esto es lo que ha llevado a Marco Asensio a pensarse su futuro durante todo este año en el que entraba en su última temporada como madridista. Las negociaciones se han ido produciendo a lo largo de estos últimos meses, pero no se ha llegado a ningún acuerdo y parece que podría acabar siendo definitivo y que el próximo 30 de junio el atacante balear se desvincule del Real Madrid, club en el que ha jugado las últimas 7 temporadas.

Este viernes se produjo una reunión entre Marco Asensio y el Real Madrid y no se llegó a ningún tipo de acuerdo. Ya vamos a entrar en lo que sería su último mes de contrato y el no haberlo ampliado hace indicar que el mallorquín está más fuera que dentro del Santiago Bernabéu. Todo apunta a que esta semana lo comunicará para, en el caso de irse -al igual que Nacho-, pueda despedirse de todos los aficionados en el feudo de Chamartín en la última jornada frente al Athletic Club.

Su destino también es incierto en el caso de que acabe saliendo del Real Madrid. En estos meses se llegó a hablar con bastante fuerza del Barcelona, pero esas posibilidades de recalar en el Camp Nou han bajado. Eso significa que el balear podría iniciar una nueva aventura en la Premier League o en alguno de los grandes clubes de otras ligas, como puede ser el Bayern de Múnich o el PSG.