Nuevo lío con Vinicius: le llaman mono, le expulsan y hace gestos a la afición

El Valencia - Real Madrid ha sido uno de los partidos más calientes y polémicos de la temporada con el extremo brasileño, una vez más, como el gran protagonista de todo lo que ha ocurrido.

Vinicius volvió a explotar sobre el terreno de juego. El brasileño fue el centro de toda la polémica en Mestalla durante la derrota del Real Madrid por la mínima frente al Valencia. Y es que el extremo merengue recibió insultos racistas y denunció a las personas que identificó, pero acabó siendo expulsado en una tangana posterior en la que agredió a Hugo Duro y mientras se iba a vestuarios hizo gestos de segunda división a todos los aficionados del cuadro che.

El Real Madrid ya no se juega nada en la Liga Santander y pese a ello Vinicius no deja de estar en el ojo del huracán. Durante la primera parte protestó varias faltas, pero fue en la segunda mitad cuando explotó todo. El extremo del Real Madrid conducía el balón e iba a entrar en el área cuando había otra pelota en el terreno de juego que Cömert aprovechó para golpear y evitar que el ex del Flamengo pudiera continuar. Aquí comenzó una polémica que detuvo el choque varios minutos.

Mientras Ricardo de Burgos Bengoechea decidía que hacer, Vinicius tuvo algún pique con alguien de la grada y comenzó a señalar a un aficionado que le había dedicado algún tipo de insulto racista. La Policía Nacional fue para allá y también desde la megafonía se advirtió a los aficionados que ese tipo de comportamientos están castigados y que podían llevar a la suspensión del encuentro.

Esto BOCHORNOSO esto es LA LIGA



TARJETA ROJA A VINICIUS, DESPUÉS DE QUE HUGO DURO Y EL PORTERO DEL VALENCIA LE HAGAN UN PLACAJE, Y LO INTENTEN AHOGAR COGIÉNDOLE DEL CUELLO



VERGÜENZA DE LIGA, MIRAD EL FINAL DEL VÍDEO pic.twitter.com/9DAedN9W40 — Real Madrid Unido™ (@RMadridUniido) May 21, 2023

Sus compañeros intentaron alejarle de la zona para que se calmase la situación, pero esto sólo había comenzado. El público parecía cantar "tonto", aunque Ancelotti asegura que los cánticos que se escucharon eran de "mono". Hasta parecía que Vinicius hacía algún amago de querer dejar el campo, pero finalmente continuó jugando.

🚨 VINICIUS RESPONDE en sus redes 🚨



👉🏻 “El premio que los racistas han ganado fue mi expulsión”.



🔥 “No es fútbol, es LaLiga”. pic.twitter.com/VD0xgeFV4P — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 21, 2023

Agresión y expulsión

Se produjo después una tangana en la que Mamardashvili y Vinicius acabaron siendo amonestados, pero desde el VAR avisaron a Ricardo de Burgos Bengoechea para que fuera a revisar las imágenes. En estas se veía como Vini golpeaba en la cara a Hugo Duro, aunque previamente también al brasileño le habían agarrado del cuello. El colegiado decidió anular la amarilla y cambiarla por una roja directa.

Vinicius explotó en ese momento aplaudiendo al colegiado, algo que suele llevar algún partido más de suspensión. Además, mientras se retiraba, guiado por compañeros como Lucas Vázquez, comenzó a hacerle gestos a la grada de Mestalla. "A segunda", parecía decir el atacante del Real Madrid con gestos. Y, obviamente, en la banda se volvió a montar un enfrentamiento entre ambos banquillos.